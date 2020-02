Die Ungewissheit während der Wartezeit auf ein Spenderorgan ist oft belastend. Auch nach der Transplantation muss das Leben neu organisiert werden, damit das große Ziel - der langfristige Erhalt des Spenderorganes - erreicht werden kann. Die Regionalgruppe Niedersachsen des Bundesverbandes der Organtransplantierten bdo bietet die Möglichkeit über Sorgen und Ängste zu sprechen, damit der Behandlungsverlauf auch in Krisenzeiten besser bewältigt werden kann. Die Regionalgruppe trifft sich mindestens viermal im Jahr in der Medizinischen Hochschule. Die Gruppe besteht seit 1987 und zeichnet sich durch die verschiedenen Organtransplantierten aus. So sind Herz-, Herz-Lungen-, Lungen-, Nieren- und Lebertransplantierte sowie Wartepatienten und Angehörige in der Gruppe vertreten. Insgesamt gehören rund 80 Mitglieder dem Bundesverband der Organtransplantierten ( BDO) in Niedersachsen an. Kontakt unter Telefon (05067) 249 10 10 sowie im Internet: www.bdo-ev.de und per Mail an info@bdo-ev.de. sub