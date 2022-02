Hannover

Der eine Sturm ist gerade überstanden, jetzt droht sogar ein Orkan, der auch die Region Hannover erfassen kann. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt schon am Donnerstag vor einem weiteren Orkantief, dass von den Britischen Inseln zu uns ziehen wird. Die Windböen könnten noch heftiger werden, als in der Nacht zu Donnerstag.

Einer der schwersten Februar-Orkane in Hannover?

Am Freitag ist es zunächst eher ruhig, ab dem frühen Nachmittag frischt der Südwestwind kräftig auf und erreicht am späten Nachmittag bereits Sturmböen. Von 17 Uhr an nähert sich das Sturmfeld ziemlich schnell von Westen. Am Abend und zu Beginn der Nacht zum Sonnabend nimmt der Wind weiter zu und kann Böen zwischen 90 und 110 Stundenkilometer erreichen, warnt der DWD am Donnerstag. Stellenweise sind auch Orkanböen um 120 Stundenkilometer aus westlichen Richtungen möglich, vor allen in der Nähe von eingelagerten Schauern und Gewittern.

Es könnte einer der schwersten Februar-Orkane werden, die Hannover je erlebt hat, sagt der erfahrene Meteorologe Frank Böttcher aus Hamburg. Die bisher höchste in Hannover gemessene Windgeschwindigkeit haben Meteorologen für den 12. Februar 1962 dokumentiert: Tempo 126. Zum Vergleich: Beim Sturmfeld in der Nacht zu Donnerstag wurden am Flughafen Hannover-Langenhagen Spitzenhöhen mit 105 km/h gemessen. Am frühen Morgen wird sich der Orkan schnell wieder beruhigen, in der zweiten Nachthälfte zieht das Starkwindfeld ostwärts weiter und der Wind lässt deutlich nach. Der Sonnabend wird ein recht ruhiger Tag in Hannover werden.

Eins steht fest: Es bleibt stürmisch

Ob es wirklich zu Orkanböen kommen wird, steht noch nicht fest, es gibt auch Prognosen, nach denen vor allem die Küstenregion vom Orkan betroffen sein wird, hier in der Region Hannover der Sturm aber nicht ganz so stark aufzieht. Es handelt sich bei dem Tiefdruckgebiet in der Meteorologen-Sprache um einen sogenannten Schnellläufer, diese sind durch besonders hohe Temperatur- und Luftdruckgegensätze gekennzeichnet. Und sie sind besonders schwer berechenbar.

Sicher ist: Es bleibt stürmisch: Auch im Verlauf des Sonntags zieht wieder ein Sturm auf, der wird aber nach den bisherigen Berechnungen eine geringere Intensität haben, als seine beiden Vorgänger. Und auch in der kommenden Woche bleibt es erst einmal ziemlich windig und gemütlich.

Vorsichthalber bleiben die Herrenhäuser Gärten, der Berggarten und das Museum im Schloss Herrenhausen auch am Freitag geschlossen. Der Stadtpark, der Tiergarten sowie die städtischen Friedhöfe werden nach derzeitigem Stand wieder öffnen. Sollte die Orkan-Warnung für die Nacht von Freitag auf Sonnabend auch am Freitag noch Bestand haben, sind Schließungen von Parks und Anlagen auch am Wochenende möglich, teilt die Stadt Hannover mit.

Von Mathias Klein