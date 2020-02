Der plötzliche Schulausausfall durch das Sturmtief „Sabine“ hat viele Eltern zunächst in Nöte gebracht. Allerdings ist es in solchen Fällen in vielen größeren Unternehmen in Hannover möglich, von zu Hause zu arbeiten. Und an manche Arbeitsplätze dürfen die Kinder mitgebracht werden.