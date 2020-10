Hannover

Im Streit um den Einbau eines neuen Fensters in die Marktkirche, das vom Künstler Markus Lüpert gestaltet und von Altbundeskanzler Gerhard Schröder finanziert wird, nimmt die gerichtliche Auseinandersetzung Fahrt auf. Am Mittwoch hatte die 18. Zivilkammer des Landgerichts Hannover zu einem Ortstermin in die prominenteste hannoversche Kirche eingeladen. Anwesend war auf der einen Seite der Kläger, der Rechtsanwalt Georg Bissen, der als Stiefsohn und Erbe des Nachkriegsarchitekten Dieter Oesterlen den Einbau des 13 Meter hohen Buntglasfensters verhindern will. Als Beklagter gilt in diesem Verfahren der Kirchenvorstand der Marktkirche, vertreten durch seinen Vorsitzenden Reinhard Scheibe.

Ortstermin dauert 45 Minuten

Rund eine Dreiviertel Stunde dauerte der Ortstermin, zu dem auch die Presse eingeladen war. Rund 40 Personen nahmen an der Begutachtung der Örtlichkeit teil, darunter auch der neue Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Detailliert gab der Vorsitzende Richter Florian Wildhagen die Ergebnisse der Besichtigung per Diktafon zu Protokoll, Punkt für Punkt wurden Licht- und Sichtverhältnisse an verschiedenen Stellen des gotischen Baus notiert.

Das Reformationsfenster soll an die Stelle des Fensters treten, das hinter der Hängelampe zu sehen ist. Quelle: Samantha Franson

Im Kern geht es darum, ob das „Reformationsfenster“ von Lüpertz – das an der Südseite des Kirchenschiffs eingebaut werden soll – die von Oesterlen gewollte Schlichtheit des Sakralbaus zerstören würde. Derzeit sind die Seitenfenster der Kirche mit nur leicht abgetönten Antikfenstern versehen; allerdings gibt es über dem Altarraum drei bunte Mosaikfenster und an der Rückfront unterhalb des Turms ein weiteres farbenprächtiges Fenster. Das Reformationsfenster wäre nicht nur aufgrund seiner Farblichkeit ein weiterer „Hingucker“, sondern auch aufgrund seiner umstrittenen Motive mit der Lichtgestalt Martin Luther, einem Skelett, einem Leichentuch und fünf übergroßen Fliegen, die als Inkarnationen des Satans interpretiert werden.

Verhandelt wird am 3. November

Kläger und Beklagter zeigten sich zufrieden, dass das Gericht das Innere der Marktkirche derart ausgiebig inspiziert hat. Termin der auf den Ortstermin folgenden mündlichen Verhandlung ist der 3. November. Ob die Zivilkammer dort schon zu erkennen gibt, in welche Richtung das Urteil gehen wird, ist ungewiss. Dieses Urteil könnte drei Wochen später verkündet werden, es sei denn, das Gericht möchte noch ein Sachverständigengutachten einholen. Sollte die in dieser ersten Instanz unterliegende Partei das Oberlandesgericht in Celle – und gegebenenfalls später sogar den Bundesgerichtshof – anrufen, könnten bis zu einer endgültigen Entscheidung über den Einbau des 150.000 Euro teuren Fensters noch Jahre vergehen.

Von Michael Zgoll