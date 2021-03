Hannover

Stillstand über Ostern, konsequentes Umsetzen der sogenannten Notbremse: Mit ihren Beschlüssen aus der Nacht zu Dienstag wollen Bund und Länder die Corona-Infektionswelle brechen. Noch sind zahlreiche Details offen. Dennoch kann man schon Auswirkungen auf die Region Hannover benennen. Ein erster Überblick:

Oster-Lockdown:

Vom 1. bis einschließlich 5. April, also von Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben auch in der Region Hannover weitgehend stillgelegt werden. Das heißt laut Beschluss: Gründonnerstag und Karsamstag werden als sogenannte Ruhetage definiert – Einkaufen soll also nicht möglich sein. Nur am Sonnabend soll der Lebensmitteleinzelhandel „im engen Sinne“ – wie es heißt – geöffnet sein. „Bitte lassen Sie sich mit uns zusammen auf dieses Vorgehen ein. Bitte halten Sie sich über Ostern mit direkten Begegnungen zurück, bitte verzichten sie auf jede nicht unbedingt notwendige Mobilität“, appelliert Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an die Bürger.

Lesen Sie auch Stephan Weil schwört Bevölkerung auf harten Lockdown über Ostern ein

Weitere Maßnahmen:

In Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 sollen schärfere Regeln gelten. Das ist in der Region Hannover jetzt schon der Fall, denn der Inzidenz-Wert ist unverändert hoch – am Montag lag er bei 121,3. Der Bund-Länder-Beschluss nennt aber noch weitere Maßnahmen, die für eine Senkung der Infektionsraten sorgen sollen. Dazu gehören:

Maskenpflicht im privaten Pkw bei Mitfahrern, die nicht aus dem eigenen Haushalt stammen

Tagesaktuelle Schnelltests in Bereichen, in denen es schwierig ist, Abstände einzuhalten

Ausgangsbeschränkungen

Schärfere Kontaktbeschränkungen: Bisher darf in der Region Hannover ein Haushalt eine weitere Person treffen – Kinder ausgenommen. Eine noch strengere Auslegung würde also Kontakte über die eigene Familie hinaus fast unmöglich machen.

Umsetzen müsste diese Regeln die Region Hannover. Sie würden noch einmal über die aktuellen in der Region geltenden Vorschriften hinausgehen.

Modellprojekte zur Öffnung:

Allerdings könnte Hannover dennoch eine gewisse Art der Öffnung erleben. Denn die Idee, etwa in Innenstädten Einkaufen möglich zu machen, wenn zeitgleich getestet wird, soll umgesetzt werden. „Im Rahmen von Modellvorhaben soll durch gezieltes Testen der Zugang zum Einzelhandel und zur Gastronomie, zu Kultur- und Sportveranstaltungen geöffnet werden“, sagte Ministerpräsident Weil.

Auch Hannover hatte ein solches Projekt ins Auge gefasst. Über entsprechende Pläne hatten Vertreter der Landesregierung, der Stadt und Region Hannover, Industrie- und Handelskammer, der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, der Handelsverband und die City-Gemeinschaft in der vergangenen Woche gesprochen. Die Idee: Durch aktuelle Negativtests könnten sichere Zonen geschaffen werden, in denen Menschen die Angebote wahrnehmen sollen.

Die genaue Auslegung der Bund-Länder-Beschlüsse muss das Land Niedersachsen erarbeiten. Gelten soll die neue Verordnung voraussichtlich ab dem 29. März.

Von rah