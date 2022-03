Hannover

Die Rechtslage ist für viele Kommunen und Veranstalter noch unklar: Können die Osterfeuer 2022 angesichts dieser hohen Inzidenzen überhaupt stattfinden? Folge: Viele geplante Termine in der Region Hannover sind noch unklar. So gibt es in Garbsen noch keine Anfragen von Veranstaltern. Stadtsprecher Benjamin Irvin: „Möglicherweise warten die unterschiedlichen Vereine und Veranstalter noch ein oder zwei Wochen ab.“

24 Anträge in Hannover

In der Stadt Hannover sind bislang 24 Anträge auf Osterfeuer eingegangen. Sprecher Dennis Dix: „Erfahrungsgemäß haben wir sonst vier Wochen vor Ostern mehr Anträge vorliegen.“ Die Stadt geht davon aus, dass noch 30 bis 35 weitere Anträge nachgereicht werden und die Veranstalter pandemiebedingt abwarten. Dix: „Auch wir selbst haben die aktuelle Entwicklung der Corona-Bestimmungen abgewartet und werden jetzt mit der Bearbeitung beginnen.“

Auch im Bereich Barsinghausen ist die Situation unklar. Sprecher Andreas Schröter: „Die Stadt ist mit mehreren Veranstaltern von Osterfeuern in den Ortsteilen im Gespräch, bislang ist keine Genehmigung erfolgt. Das liegt daran, dass die Rechtslage für Veranstalter wie auch der Stadt als Genehmigungsbehörde ab dem 21. März noch unklar ist.“

Lesen Sie auch Wann ist Ostern 2022? Alle Feiertage, Bräuche und Daten zum Osterfest

In Gehrden dagegen stehen die ersten Termine schon fest. Für Ostersamstag (16. April) sind in Lenthe (18 Uhr, Meierwiese), Northen (19.15 Uhr, Benter-Berg-Weg) und Lemmie (18 Uhr, Alte Bahnhofstraße) schon drei Feuer beantragt und genehmigt.

Vier in Wunstorf genehmigt

Auch im Stadtgebiet Wunstorf mit zehn Ortschaften gibt es aktuell vier genehmigte Osterfeuer in den Ortschaften Bokeloh, Klein Heidorn, Kohlenfeld und Steinhude (alle Ostersamstag). Aus den anderen sechs Ortschaften (Blumenau, Großenheidorn, Idensen, Mesmerode, Luthe und Wunstorf) liegen noch keine Anträge vor. Stadtsprecher Alexander Stockum: „Dass die Anträge zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht alle vorliegen, ist aber nicht ungewöhnlich, da sich manche Organisatoren erst im Laufe der nächsten Tage mit einem Antrag bei der Stadt Wunstorf melden.“ Macht Corona Sorgen? Stockum: „Sollte es am Tag des Osterfeuers noch zu berücksichtigende Corona-Schutzmaßnahmen geben, informieren wir die Veranstalter rechtzeitig vorher.“

Erste Veranstaltungen schon abgesagt

In Burgdorf haben drei der fünf Feuerwehren das Aus für die Osterfeuer verkündet: Dachtmissen, Heeßel und Hültpingsen haben die Veranstaltungen nach Aussage von Sandra Jost, Sprecherin der Burgdorfer Stadtfeuerwehr, abgesagt. Offen sei noch, ob und in welchem Rahmen die Freiwilligen aus Ramlingen-Ehlershausen und Schillerslage das Osterfeuer entzünden werden. In Burgdorf selbst gab es das Fest bisher noch nie.

Aktuelle Termine für Osterfeuer veröffentlichen die Region und die Stadt Hannover auf ihren offiziellen Seiten im Internet.

Von Christof Perrevoort