Hannover

In diesen Bäckereien gibt es auch an Ostern frische Brötchen, hier finden Sie eine Übersicht der Filialen, die während der Feiertage geöffnet haben (alle Angaben ohne Gewähr).

Karfreitag

Bäckerei Pieper:

Alle Filialen in Hannover haben von 8 bis 11 Uhr geöffnet (Pumpstraße 4, Berckhusenstraße 83, Edenstraße 34, Berckhusenstraße 83, Kirchröder Straße 107, Anderter Straße 128 und Groß-Buchholzer Straße 22).

Bäckerei Heiser:

Alle Filialen öffnen von 8 bis 11 Uhr. Das betrifft die Vertretungen in der Hannoversche Straße 7, Ahornstraße 5, Oheriedentrift 32, Riethorst 1, Spannhagenstraße 6 und im Döhrbruch 14-16.

Borchers:

Die Filiale der Bäckerei an der Hildesheimer Straße ist am Karfreitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die Filiale an der Alten Döhrener Straße öffnet von 8 bis 11 Uhr, die restlichen Standorte bleiben geschlossen.

Middelberg:

Die Filiale auf dem Engelbosteler Damm hat Karfreitag von 6 bis 15 Uhr geöffnet.

Backgeschwister:

Alle Filialen sind so geöffnet, wie an einem Sonntag, teilte eine Sprecherin mit. Also von 8 bis 11 Uhr.

Hartmann’s Backstube:

Karfreitag öffnen die Filialen in Vinnhorst und Bemerode von 7 bis 11 Uhr, die Filiale in Langenhagen ist von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Ostersonntag und Ostermontag

Bäckerei Pieper:

Alle Filialen in Hannover haben am Ostersonntag und -montag von 8 bis 11 Uhr geöffnet (Pumpstraße 4, Berckhusenstraße 83, Edenstraße 34, Berckhusenstraße 83, Kirchröder Straße 107, Anderter Straße 128 und Groß-Buchholzer Straße 22).

Bäckerei Heiser:

Alle Filialen öffnen an beiden Tagen von 8 bis 11 Uhr. Das betrifft die Vertretungen in der Hannoversche Straße 7, Ahornstraße 5, Oheriedentrift 32, Riethorst 1, Spannhagenstraße 6 und im Döhrbruch 14-16.

Calenberger Backstube:

Die Fachgeschäfte sind Sonntag und Montag von 8 bis 11 Uhr geöffnet, die Bäckereicafés von 8 bis 13 Uhr.

Middelberg:

Die Filiale auf dem Engelbosteler Damm hat Ostersonntag und -montag von 6 bis 15 Uhr geöffnet.

Backgeschwister:

Die Filialen öffnen Sonntag und Montag jeweils von 8 bis 12 Uhr.

Göing:

Ostersonntag sind die Filialen geöffnet, die genauen Zeiten finden Sie hier:

Ei, Ei, Ei. 🐰 Nur noch wenige Tage und dann steht Ostern vor der Tür. 🐥Bitte beachtet unsere Öffnungszeiten für die Tage... Gepostet von Bäcker Göing am Montag, 6. April 2020

Am Ostermontag verkauft Göing keine Brötchen.

Der Handbäcker:

Das Geschäft in der Lutherstraße 69 hat am Ostersonntag geschlossen. Am Montag öffnet es von 8 bis 17 Uhr.

Bucks Backparadies:

Alle Filialen haben Ostersonntag von 8 bis 11 geöffnet und sind am Ostermontag geschlossen (Podbielskistraße 1, Heinrichstraße 18, Podbielskistraße 146, Marienstraße 57, Limmerstraße 51, Fiedelerstraße 27 und Hildesheimer Straße 258)

Bäckerei Langrehr:

Die Filialen Mengendamm 3 und Sutelstraße 6 haben Ostersonntag von 8 bis 11 geöffnet.

Die Henri-Filialen Limmerstraße 23 und Lindener Marktplatz 5 haben von 8 bis 13 Uhr geöffnet. In Garbsen-Mitte, Alt-Garbsen und Seelze öffnen die Filialen am Sonntag von 8 bis 12 Uhr. Am Ostermontag sind die Filialen geschlossen.

Café Engelke:

Die Filialen an der Pfarrstraße 39, Wülfeler Straße 76 und Waldstraße 3 haben an beiden Tagen von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

Bäckerei Raute:

Folgende Filialen sind von 8 bis 12 Uhr am Ostersonntag geöffnet: Herrenhäuser Str. 76A, Moosbergstraße 1A, Badenstedter Str. 215. Folgende öffnen bis 11 Uhr: Stöckener Str. 113, Tresckowstr. 43, Haltenhoffstr. 243, Alte Stöckener Str. 95-97.. Am Ostermontag bleiben alle Filialen bleiben geschlossen.

Hartmann’s Backstube:

An beiden Tagen öffnen die Filialen in Vinnhorst und Bemerode von 7 bis 11 Uhr, die Filiale in Langenhagen ist von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Bosselmann gab es auf die HAZ-Anfrage leider keine Antwort.

Von Nadine Wolter