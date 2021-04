Hannover

So still war Ostern selten. Mit dem Ansammlungsverbot über die Feiertage und der nächtlichen Ausgangssperre bis Mitte April wollen die Behörden die Ausbreitung der Corona-Infektionen eindämmen. Das unfreundliche, nass-kalte Wetter trug ein Übriges dazu bei, zumindest Treffen im Freien zu reduzieren.

„Das Osterwochenende war wirklich ruhig“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Bezüglich der Ausgangssperre verzeichneten die Ermittler in der gesamten Region durchschnittlich knapp unter 100 Verstöße pro Tag, hinzu kamen durchschnittlich 200 Gefährderansprachen – also mahnende Worte. Abgesehen von der Spontandemo gegen die Ausgangssperre am Gründonnerstag in der Nordstadt gab es laut Polizei zudem sowohl am Sonnabend und Ostersonntag nicht angemeldete Versammlungen mit etwa 20 Teilnehmenden an der Lutherkirche. Sie alle seien aber jeweils vor Ort als Kundgebung eingestuft worden und durften stattfinden.

Wetter trägt Teil zur Osterruhe bei

Gleichzeitig geht Richter davon aus, dass vor allem das durchwachsene Osterwetter einen Großteil zum ruhigen Einsatzgeschehen beitrug. Mit Beginn der Ausgangssperre am 1. April wurde es kalt und teils nass. Am Tag davor war es dagegen beispielsweise am Maschsee und auf der Dornröschenbrücke bis in die Nacht hinein voll.

Polizei registriert wenige Corona-Verstöße

Tagsüber wiederum ahndete die Polizei etwa am Ostersonntag lediglich 62 Corona-Verstöße, weil Menschen zu dicht zusammenstanden, wo es vorgeschrieben ist, keine Maske trugen oder mit zu vielen Personen unterwegs waren. Die Polizei erteilte Ostersonntag 22 Platzverweise und hielt 200 Gefährderansprachen. Sobald das Wetter wieder besser werde, dürfte sich das laut Richter auch wieder auf die Zahl der Verstöße auswirken.

20 bis 30 Eilanträge gegen die Ausgangssperre

Gleichzeitig haben 20 bis 30 Menschen am Sonnabend Eilanträge gegen die nächtliche Ausgangssperre in der Region Hannover eingereicht. Das Verwaltungsgericht Hannover hatte zuvor am Karfreitag zugunsten von vier Antragstellern aus der Region entschieden, die nun nicht mehr zwischen 22 und 5 Uhr zu Hause bleiben müssen. Eine Entscheidung bezüglich der neuen Anträge ist nach den Osterfeiertagen zu erwarten. Bis dahin rechnet das Gericht mit weiteren Eilanträgen.

Das kühle und oft trübe Wetter hat vielen Bürgern dieses Jahr offenbar die Lust auf einen Osterspaziergang verleidet. Das zeigte sich an vielen sonst so beliebten Zielen wie Maschsee, Tiergarten, Eilenriede oder Herrenhäuser Gärten. Am Ostermontag kamen zur Kälte auch noch Schnee und Hagel dazu.

Am Maschsee halten sich die wenigsten an die Maskenpflicht

In den Parks und auch am Maschsee waren an den Ostertagen verschwindend wenige Spaziergänger unterwegs. Am Maschsee hielten sich die wenigsten an die dort geltende Maskenpflicht. Offensichtlich erschien die Regelung den meisten Bürgern angesichts der großen Abstände zwischen den Passanten nicht einsichtig.

Viele Menschen verzichteten dieses Jahr allerdings auf den Osterbesuch bei Familie und Freunden. Bei Sophia Scheper-Stuke, die mit Partner Tim Ehmann in der Eilenriede spazieren ging, fiel das große Ostertreffen der Familie wegen der Corona-Pandemie nun schon zum zweiten Mal aus. „Wir sind sonst 40, 50 Leute aus vier Generationen“, erzählt die 26-jährige Studentin.

Viele stört die Ausgangssperre nicht

Verzichten auf den Osterbesuch bei der Familie: Sophia Scheper-Stuke und Tim Ehmann. Quelle: Katrin Kutter

Und was sagt das Paar zu der nächtlichen Ausgangssperre? „22 Uhr ist okay und sinnvoll. Jetzt, wo es abends heller ist, sitzen Jugendliche gern zusammen und trinken was“, sagt Scheper-Stuke. Dann werde möglicherweise doch mal zu eng beieinander gesessen. Eine Ausgangssperre ab 18 Uhr wie in Frankreich wäre hingegen eine ganz andere Sache, findet Tim Ehmann. „Das würde uns wirklich beim Einkaufen und Spazierengehen einschränken“, sagt der 27-jährige Ingenieur.

Lisa Wiegrebe, die am Maschsee frische Luft schnappt, bedauert die Ausgangssperre allerdings durchaus. „Das ist ein bisschen blöd, wenn man sich mit Freunden draußen hinsetzen und reden will.“ Andererseits gebe es Wichtigeres: So habe sie mehr Zeit zum Lernen und für andere Dinge.

„Man fühlt sich eingesperrt“

Nach 22 Uhr gehe sie eigentlich nie nach draußen, berichtet eine Spaziergängerin im Tiergarten. Dennoch fühle sie sich durch die neue Regelung plötzlich eingesperrt. „Das löst Panik bei mir aus. Was ist, wenn etwas passiert, und meine Tochter kann nicht kommen?“ Ihr Arzt habe ihr deshalb ein Attest ausgestellt, berichtet die Frau in mittlerem Alter. Das trägt zu ihrer Beruhigung bei.

Von Bärbel Hilbig und Peer Hellerling