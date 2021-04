Hannover

Am Ostersonntag ohne große Menschenmassen spazieren gehen? Das lässt sich dieses Jahr problemlos auch am Maschsee machen. Bei 7 Grad, gefühlt aber Eiseskälte, sind nur wenige Menschen an Hannovers Haussee unterwegs. Trotz Maskenpflicht trägt fast niemand die vorgeschriebene Gesichtsbedeckung. Es droht auch wirklich kein Gedränge, die wenigen Spaziergänger verlieren sich auf den breiten Wegen.

Auch andere beliebte Ziele für einen Osterspaziergang bleiben bei dem trüben und kalten Wetter mäßig besucht. Sophia Scheper-Stuke und Tim Ehmann schlendern in der Nähe von Musikhochschule und Sonnenspielplatz durch die Eilenriede. Das große Ostertreffen ihrer Familie bei Vechta fiel jetzt wegen der Coronapandemie zum zweiten Mal aus. „Wir sind sonst 40, 50 Leute in vier Generationen. Meine Mama hat sieben Geschwister“, erzählt die Bio- und Chemie-Studentin strahlend.

Ausgangssperre? Akzeptabel und sinnvoll

Natürlich bedauert Sophia Scheper-Stuke, ihre Verwandten seit so langer Zeit nicht mehr gesehen zu haben. Dennoch bleibt die 26-Jährige gelassen, sie hat eine Art Corona-Routine entwickelt. Die nächtliche Ausgangssperre? „Wir haben uns wohl schon daran gewöhnt, dass alles eingeschränkt ist. Aber 22 Uhr ist okay und sinnvoll. Jetzt, wo es abends heller ist, sitzen Jugendliche gerne zusammen, trinken was und rücken dann doch mal zusammen“, sagt die Lehramtsstudentin.

Eine Ausgangssperre ab 18 Uhr wie in Frankreich wäre eine ganz andere Sache, findet Tim Ehmann. „Das würde uns wirklich beim Einkaufen und Spazieren gehen einschränken“, sagt der 27-Jährige, der als Ingenieur an der Medizinischen Hochschule arbeitet. Belastender findet er, dass ein Haushalt sich nur mit einer anderen Person treffen darf. Denn das schließt den gemeinsamen Besuch bei den Eltern oder das Spazieren gehen mit einem anderen Paar aus.

Menschenleerer Maschsee

Lisa Wiegrebe, die mit Freundin Melanie am Maschsee frische Luft schnappt, bedauert die nächtliche Ausgangssperre durchaus. „Das ist ein bisschen blöd, wenn man sich abends bei schönem Wetter mit Freunden draußen hinsetzen und reden will.“ Andererseits: So habe sie mehr Zeit zum Lernen und für andere Dinge. Für die 22-Jährige sind andere Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie gravierender. Die Auszubildende braucht eigentlich einen Nebenjob, um ihre Miete zu finanzieren, und findet nichts. Und sie erlebt, wie Kollegen nach einem Jahr in Kurzarbeit ihre Arbeit verlieren. Das bedrückt auch sie.

Ostern ohne Oma und Opa

Für Christa und Christof Litschko hat die Ausgangssperre wenig Bedeutung. Wegen Sohn Julian ist das Paar abends sowieso nicht mehr unterwegs. Der Dreijährige hat im Tiergarten einen langen Stock gefunden, der ihm nun als Schranke dient. Kommen andere Spaziergänger vorbei, wartet Julian ab und hebt dann netterweise die Schranke. Julians Großeltern hat die Familie dieses Ostern nicht besucht. „Das hat schon seine Richtigkeit. Wir wünschen uns, dass wir alle mit dem Impfen vorankommen“, sagt Christof Litschko.

Nach 22 Uhr gehe sie eigentlich nie nach draußen, berichtet eine Spaziergängerin im Tiergarten. Dennoch fühle sie sich durch die neue Regelung plötzlich eingesperrt. „Das löst Panik bei mir aus. Was ist, wenn etwas passiert, und meine Tochter kann nicht kommen?“ Ihr Arzt habe ihr deshalb ein Attest ausgestellt, berichtet die Frau in mittlerem Alter. Das trägt zu ihrer Beruhigung bei.

Ein Jahr voller Spaziergänge

Zu den wenigen Spaziergängern im Tiergarten gehören an diesem Ostersonntag auch Christa Köhne und Brigitte Wehnekamp. Die beiden Freundinnen sind gerne zusammen unterwegs, in diesem Corona-Jahr mehr als sonst. „Uns bleibt nichts anderes übrig als Spazieren gehen“, meint Christa Köhne trocken. Einschränkungen? Die beiden Seniorinnen versuchen, das Beste daraus zu machen. So intensiv wie nie haben sie die Natur beobachtet und den Wechsel der Jahreszeiten, berichtet Köhne. „Wir haben es einfach schön hier“, sagt Wehnekamp.

