Hannover

Im gesamten deutschen Flugverkehr ist zu Beginn der Osterreisewelle mit Verzögerungen bei der Abfertigung zu rechnen – aber am hannoverschen Flughafen in Langenhagen waren bereits am Donnerstag erste Anzeichen sichtbar. Erneut hatte der private Sicherheitsdienstleister Securitas nicht genug Personal, um alle Kontrollspuren zu besetzen. Es kam zu Warteschlangen. Bei der Bundespolizei gibt es Zweifel, dass sich die Situation in den nächsten Wochen bessert.

Dienstleister Securitas fehlt Personal

Vielen Flugpassagieren ist das Abflugchaos im vergangenen Sommer und Herbst noch in bitterer Erinnerung. Vor allem wegen Problemen bei der Sicherheitskontrolle herrschte vielfach Chaos in den Terminals. Flieger hoben verspätet ab, teilweise sogar ohne die Passagiere, die einen Platz gebucht hatten. Hauptgrund war auch damals schon, dass Securitas im Lockdown Personal reduziert hatte, das in der Ferienreisewelle dann fehlte.

Flughafen, Landeswirtschaftsministerium und Bundespolizei hatten daraufhin eine Taskforce eingerichtet, um Abläufe zu verbessern. Der Flughafen selbst hat seine Aufgaben offenbar inzwischen erledigt. „Das Abfertigungspersonal für Vorfeld und Gepäckabfertigung steht zu 100 Prozent zur Verfügung“, verkündet Airport-Sprecher Sönke Jacobsen.

Personal für Sicherheitskontrollen fehlt

Bei den staatlich vorgeschrieben Sicherheitskontrollen aber fehlt weiterhin Personal zum Durchleuchten der Koffer und Durchchecken der Fluggäste. Bei der Bundespolizei Hannover bestätigte Sprecher Thomas Gerbert, dass Securitas in der Nacht auf Donnerstag nur drei der vorgesehenen fünf Kontrollspuren besetzen konnte. Es kam zu Warteschlangen, nach Auskunft des Flughafens aber diesmal nicht zu Flugverspätungen. Auf die Frage, ob sich die Situation bis zum Start der Osterferien bessern werde, sagte der Sprecher: „Darauf lässt sich derzeit nur im Konjunktiv antworten.“

Erklärvideos für Passagiere

Flughafen Hannover und Bundespolizei haben jetzt Erklärvideos für Passagiere produziert. Sie zeigen, wie etwa Koffer richtig gepackt werden und was man beim Check-in beachten muss.

So sollen die Abläufe beschleunigt werden. Der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft berichtet, dass viele Airlines insbesondere Flüge zu touristischen Zielen ausgeweitet haben. Auch an anderen Flughäfen, etwa in Frankfurt, erwartet man, dass es „zu Belastungsspitzen ruckeln kann“.