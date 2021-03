Hannover

Nach der massiven Kritik an den Osterbeschlüssen der Bund-Länder-Runde Anfang der Woche hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kurzfristig erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Dabei hat sie die umstrittene Osterruhe zurückgenommen und dafür die Verantwortung übernommen. Über die Osterruhe und deren Zurücknahme haben auch HAZ-Leser und -Leserinnen diskutiert. Hier der Überblick der Stimmen und Stimmungen.

Leser Carl R. Brand aus Hannover: „Politiker müssen endlich handeln“

Vorab, dem öffentlichen Fehlereingeständnis von Angela Merkel gehört Respekt gezollt! Aber, der Oster-Lockdown mit den zwei extra Ruhetagen sollte eigentlich die dritte Welle brechen. Aber was für ein Signal wird durch dieses Hin und Her an die Bevölkerung gesendet? Ist der Oster-Lockdown abgesagt? Ist der Lockdown nicht mehr nötig? Haben wir gar keine dritte Welle? Wohl kaum.

Dem Coronavirus und seinen Mutationen wird die Absage gefallen. Was von der MP-Konferenz übrig bleibt, sind mal wieder Kompromisse und eigentlich dieselbe alte Leier wie bei den letzten zig Konferenzen. Zeitgleich haben wir wieder einen exponentiellen Anstieg und die Politiker reagieren mit stumpfen oder nie wirklich scharfen Waffen. Liebe Politiker, handelt endlich! Und zwar zielführend, nachhaltig und wirksam für die Gesundheit der Bevölkerung. Dafür habe ich euch gewählt. Carl R. Brand, Hannover

Lesen Sie auch Osterruhe: Merkel zieht Notbremse nach Corona-Beschlüssen

Leser Gerd-P. Schander aus Ronnenberg: „Ein positives Zeichen“

Ja, es wurden Fehler gemacht, von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten. Aber diese Fehler öffentlich einzugestehen und nicht nur von der Kanzlerin, sondern im Nachlauf von den Landesfürsten, gebührt Respekt und ist ein positives Zeichen – auch wenn dies sehr strategisch ist. Ich denke, es war insofern ein guter Tag für die Demokratie. Gerd-P. Schander, Ronnenberg

Leser Klaus-Peter Schneegans aus Hannover: „Den Respekt hat Merkel einkalkuliert“

Dass die Bitte der Kanzlerin um Verzeihung Respekt verdient, sehe ich nicht so. Aber genau den hat sie sich erhofft. Dieses Verhalten war wohl kalkuliert, um Schaden von sich und der Partei abzuwenden. Für mich kam das nicht aus ehrlicher Überzeugung. Das hat mich an einen Angeklagten erinnert, der das Gericht milde stimmen will. Genau das ist ihr ja zum Teil auch gelungen.Klaus-Peter Schneegans, Hannover

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Gespräch mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Quelle: Michael Kappeler

Leser Ernst Fischer aus Hannover: „Lehren aus Osterdebakel ziehen“

Trotz vieler Fehlentscheidungen in der Corona-Politik hat die Bundeskanzlerin hohe Anerkennung und Respekt für ihre Entschuldigung verdient. Davor ziehe ich meinen Hut. Gleichzeitig betont die Kanzlerin, dafür die alleinige Verantwortung zu tragen. Das halte ich für vorgeschoben, um die anderen Ministerpräsidenten, die an diesem Osterdebakel beteiligt waren, zu schützen.

Wichtiger ist es nun, Lehren aus diesem Vorgang zu ziehen. Alle Ministerpräsidenten müssen endlich an einem Strang ziehen, klare und überschaubare Regeln in der Corona-Politik schaffen und damit auch die Kanzlerin unterstützen. Zugleich bleibt die Frage, was wir als Bundesbürger dazu beitragen können. Was kann jeder Einzelne tun? Ich denke, wir sind als Christen hier auch in der Verantwortung, nämlich für unsere Regierung und für unser Land zu beten. Denn die Corona-Mutanten werden uns alle noch weitere, schwere Entscheidungen abverlangen. Ernst Fischer, Hannover

Leser Achim Bothmann aus Hannover: „Harter Lockdown für 14 Tage wäre sinnvoll“

In diesen Zeiten wird in gewissen Abständen nächtelang verhandelt und nach Kompromissen gesucht. Das Bundeskabinett legt mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder nämlich gemeinsam Regeln zur Corona-Bekämpfung fest. Dabei kommt es vielleicht zu handwerklichen Fehlern. Anschließend wissen viele alles besser und raten dies und das. Nur wenig später wird lustig geändert, verschärft, gelockert. Das führt zu undurchschaubarem Wirrwarr. Das Einhalten der Regeln überfordert große Teile der Bevölkerung (mich eingeschlossen).

Vielleicht wäre es sinnvoll, sich einmal mit einem zweiwöchigen, harten Lockdown für die gesamte Bundesrepublik zu befassen! Das bedeutete natürlich, dass die gesamte Bevölkerung zu Hause bliebe. Homeschooling und -office hätten Bestand. Sämtliche Grenzen würden geschlossen. Natürlich müsste die Grundversorgung weiterlaufen, systemrelevante Bereiche wären weiterhin aktiv. Das beträfe zum Beispiel die Aufrechterhaltung von Lebensmittelversorgung, Rettungsdiensten, Gesundheitswesen und so weiter. 14 Tage später könnte dann schrittweise alles wieder gelockert werden. Nach mehr als einem Jahr Pandemie würden wir derartige Ruhetage sicher auch noch durchhalten. Zumal wir die Gewissheit hätten, dass die Inzidenzien danach wirklich rapide sänken! Achim Bothmann, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Leserin Eva Wode aus Hannover: „Vor Politikeramt sollte Beruf Pflicht sein“

Dieses Hin und Her hat mich einmal mehr davon überzeugt, dass unsere Politiker alle vor dem Eintritt in die Politik verpflichtend einem abhängigen Beruf nachgehen müssten. Vielleicht würden sie dann alltagstaugliche Beschlüsse fassen. Eva Wode, Hannover

Leser Wolf Grütter aus Hannover: „In Deutschland wird nur noch verwaltet“

Nach Dienstag brachte die Erklärung der Kanzlerin am Mittwoch die nächste, erschreckende Bestätigung, dass Kanzlerin, aber auch alle 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten jeglichen Kontakt zur Wirklichkeit verloren haben.

Fehler einzugestehen ist anzuerkennen – lange genug haben wir darauf warten müssen. Aber auch die im Nachhinein abgegebenen Erklärungsversuche von Kanzlerin und Ministerpräsidenten, dass Montagnacht von allen Beteiligten die mangelhafte Rechtssicherheit der Osterruhe angeblich nicht erkannt werden konnte, bestätigt leider nur den Realitätsverlust unserer politischen Führung. Dass manche Medien diese nur noch als „Witz“ umschreiben, ist bitter, trifft aber – leider – den Kern.

Bleibt die Frage, wie konnte es so weit kommen in Deutschland? Politik und die riesigen Apparate in den Ministerien sind nur noch auf das Verwalten von Herausforderungen beschränkt. Dass das öffentlich gemacht wurde, verdanken wir der Corona-Pandemie, die wir – trotz allem Schrecken – auch als Chance begreifen müssen. Als Chance, Deutschland in allen Belangen wieder fit zu machen für die Zukunft. Wolf Grütter, Hannover

Leserin Rita Finsel aus der Wedemark: „Auch Mitarbeiter im Einzelhandel loben“

In ihrer Rede lobt Angela Merkel die Lehrer, Ärzte und das Pflegepersonal. Es gibt aber noch mehr zu loben, den Einzelhandel, egal welcher Berufsgruppe. Ohne Lebensmittel geht gar nichts, man stelle sich vor, wir wären alle nicht da. Nicht nur die oben genannten Berufe sind wichtig. Es ärgert einen. Man sollte mal alle loben, die auf der Matte stehen. Rita Finsel, Wedemark

Leserin Susanne Kubina, Hannover: „Die Bürger sind verantwortlich“

Bei allem Gemecker und natürlich nervt es mich auch: Aber grundsätzlich ist die Politik nicht für die steigenden Infektionen verantwortlich, sondern die Bevölkerung, die sich nicht vernünftig verhält. Susanne Kubina, Hannover

Leserin Irene Deseke aus Burgdorf: „Frauen nehmen immer Schuld auf sich“

Willkommen im richtigen Leben. Wenn irgendetwas nicht klappt, haben immer Frauen die Schuld. Oder nehmen die Schuld auf sich. Irene Deseke, Burgdorf

Leser Georg Pauldrach aus Hannover: „Wo bleibt der Protest?“

In der Medizin macht man mit seinem Patienten eine Anamnese, stellt eine Diagnose und entwickelt eine Therapie. Unsere Regierung verstärkt eine erfolglose Medikation und macht den Patienten verantwortlich, dass sie nicht wirkt. Aber auf die Idee, dass es das falsche Medikament sein könnte, das sie verabreicht, kommt sie nicht. Sie entscheidet, mit dem „Weiter so“ ihre Fehltherapie fortzusetzen, und wir müssen den Blödsinn mitmachen. Wo bleibt der Protest, wo die demokratische Gegenwehr? Es gibt gute, sinnvolle und nachvollziehbare Alternativen.

Was ist, wenn die verabschiedeten Maßnahmen nicht wirken? Treten dann die Regierenden aus Verantwortung zurück? Georg Pauldrach, Hannover

Leser Dr. Hans Christian Hummel aus Hannover: „Kanzlerin hatte eine schlechte Nacht“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte mit ihrer überstürzt erklärten Osterruhe einen sehr schlechten Tag, genauer gesagt eine schlechte Nacht. Zum Glück gelang es ihr tags darauf, das Ruder in letzter Minute wieder herumzureißen. So weit so schlecht, und so weit so gut. Die Sache zu überschlafen wäre besser gewesen. Dr. Hans Christian Hummel, Hannover

Von HAZ