Hannover

Bei einem Unfall mit einem E-Roller hat sich eine 17-Jährige am Dienstagabend in der Oststadt eine schwere Verletzung zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 23.45 Uhr als Mitfahrerin in Begleitung ihres 19 Jahre alten Bekannten mit dem Fahrzeug auf der Lister Meile unterwegs.

In Höhe der Sedanstraße fuhr der 19-Jährige, der den Roller steuerte, zwischen zwei Metallpfosten durch. Die 17-Jährige prallte dabei mit dem rechten Bein gegen einen der Pfosten. Dabei zog sie sich einen Bruch ihres Oberschenkels zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es verboten ist, zu zweit auf einem E-Roller zu fahren. Der 19-Jährige wird sich deshalb wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten müssen. Es ist nicht der erste Unfall mit einem E-Scooter in Hannover seit der Einführung der neuen Fahrzeuge. Mitte August stürzte in Vahrenwald eine 26-Jährige mit einem Roller und wurde dabei ebenfalls schwer verletzt.

Von tm