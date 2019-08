Hannover

Eine 22-jährige Frau ist am Sonnabend bei einem Verkehrsunfall in der Oststadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 19.20 Uhr mit einem Quad auf der Lister Meile unterwegs. Sie kam aus Richtung des Pavillons und fuhr in Richtung Celler Straße. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen einen am Straßenrand abgestelltes Auto.

Ein Rettungswagen brachte die 22-Jährige anschließend in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Fahrerin des Quads keinen gültigen Führerschein besitzt. Außerdem stand sie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ein Atemalkoholtest am Unfallort ergab einen Wert von über zwei Promille. Über die genaue Höhe des Schadens ist bislang nichts bekannt. Unklar ist ebenfalls, wem das Quad gehört und ob der Besitzer wusste, dass die 22-Jährige keinen Führerschein hat. Die Ermittlungen dauern an.

Von tm