Hannover

Im Streit um das Schulbegleiter-Poolmodell an der Otfried-Preußler-Schule in der Südstadt erwartet Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) eine schnelle Einigung von Stadt, Region und Schule. Schließlich gehe es um ein Modell, das Vorreiter für das ganze Land sein solle, sagte der Minister am Rande eines Besuchs an der Grundschule, die in diesem Jahr den Deutschen Schulpreis gewonnen hat.

Die Jury hatte die vorbildliche Inklusion an der Otfried-Preußler-Schule und das gute Miteinander unterschiedlicher Berufsgruppen wie Lehrkräfte, Therapeuten, Sozialarbeiter, pädagogischer Mitarbeiter und Schulbegleiter gelobt. Die Schulbegleiter seien nicht den einzelnen Kindern zugeordnet, sondern arbeiteten im Pool. Dies verhindere eine Stigmatisierung der behinderten Schüler und sichere zudem eine Begleitung im Krankheitsfall ab.

Anzeige

Poolmodell gibt es seit einem Jahr nicht mehr

Tatsächlich aber gibt es das Poolmodell schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Die Stadt hatte es für die Schulbegleiter, die sie über das Jugendamt finanziert, bereits im Sommer 2019 aufgekündigt. Diese Schulbegleiter waren fortan wieder direkt einzelnen Schülern zugeordnet. Die Schulleitung hatte daraufhin ihrerseits das Poolmodell auch für jene Schulbegleiter beendet, die von der Region finanziert werden – weil sie zwei unterschiedliche Modelle in ihrer Schule ablehnte.

Dagegen waren Eltern Sturm gelaufen. Die Stadt hat inzwischen zugesichert, bis Dezember einen Kompromiss zu finden.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) lässt sich von einer Grundschülerin einen Kaffee geben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bislang habe es aber noch keine weiteren Gespräche mit der Stadt gegeben, sagte Inken Meyer, in der Schulleitung der Otfried-Preußler-Schule für Inklusion zuständig, am Montag. Tonne betonte, der Konflikt zeige auch, wie schwierig es sei, unterschiedliche Rechtskreise, in diesem Fall die Finanzierung über die Stadt und die Region, unter einem Hut zu bringen. Das Poolmodell sei aber zukunftsweisend, und deshalb müsse eine Lösung gefunden werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

„ Inklusion muss man sich zur eigenen Sache machen“

Mit Kultusminister Tonne ließ sich gestern auch Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) von Zweitklässlern durch die preisgekrönte Schule führen, deren Neubau er als Oberbürgermeister von Hannover vor Jahren noch selbst mit vorangetrieben hatte. Er zeigte sich beeindruckt, sprach am Ende von einer „großartigen Schule“.

„Eine großartige Schule“: Ministerpräsident Stephan Weil gibt nach dem Besuch der Grundschule Medieninterviews. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Kann man sagen, dass Inklusion dort gut läuft, wo man es sich zur eigenen Sache gemacht hat, und nicht dort, wo es von oben verordnet worden ist?“, fragte Weil die Lehrer von der Otfried-Preußler-Schule und bekam ein zustimmendes Nicken als Antwort. „Wir sind alle total unterschiedlich und akzeptieren und wertschätzen uns“, sagte Schulleiterin Alexandra Vanin. Jeder, der in seiner Freizeit Fußball spiele, könne eine Fußball-Arbeitsgemeinschaft leiten, egal, ob er Lehrer sei oder nicht, und das gelte auch in anderen Bereichen.

Von Saskia Döhner