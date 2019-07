Hannover

Dass sich Technotänzer bei Temperaturen von 30 Grad austoben, ist nichts Außergewöhnliches – in einem Kellerclub oder in einer Veranstaltungshalle. Beim Outdoor-Music-Festival „Der Sonne entgegen“ am Sonnabend war das anders – da wurden die 30 Grad auf dem Innenhof von Schauspiel- und Künstlerhaus erreicht. Nun ist ein Zeitrahmen von 15 bis 23 Uhr auch nicht gerade typisch für ein Techno-Event. „Aber wir sind dankbar, dass wir diese Fläche mitten in der Stadt überhaupt mieten können“, sagt Alexander Grabowski vom Veranstalter The Next Generation. Zu den Auflagen der Stadt gehört, dass die DJs die Regler um 23 Uhr herunterziehen – auch wenn es in unmittelbarer Nachbarschaft der Sophienstraße keine Wohnhäuser gibt.

Wer auflegt, gibt den Takt vor – auch beim Outdoor-Musical-Festival „Der Sonne entgegen“ in Hannovers Innenstadt. Quelle: Irving Villegas

Am Nachmittag ist noch nicht viel los im Hinterhof. Meist ist es nur ein rundes Dutzend junger Leute, die der kreisrunden Tanzfläche ihre Aufwartung machen. 200 plusminus sitzen herum, klönen, wippen wenigstens schon mal mit dem Fuß. Neben Bier und Pizza gibt’s neben dem Eingang zum Schauspielhaus italienisches Eis – nicht unbedingt eine szenetypische Verköstigung. Doch abends gegen 21 Uhr sieht die Sache schon anders aus, hat sich das Rund mit bewegungshungrigen Tänzern gefüllt. Sanfandisko, Felix Bøttcher, Autodeep und – als Headliner – Fred Perry legen auf, die stampfenden Beats von House- und Technomusik bringen den Innenhof zum Beben. Zum dritten Mal, erzählt Organisator Grabowski, feiere man das Festival nun schon in diesem von Kultur getränkten Umfeld.

Am Sonntag geht die Party am Künstlerhaus weiter, wieder unter dem Label „Mitten in der Stadt“, aber diesmal mit Hip-Hop vom Club Crémant, der im Lindener Lux zuhause ist. Und wer dann immer noch nicht müde ist, kann sich im Kalender schon mal den 16. November ankreuzen. An jenem Sonnabend findet im Hannover Congress Centrum zum 18. Mal das Indoor-Music-Festival „Der Sonne entgegen“ statt – dann bei 30 Grad Innentemperatur.

Von Michael Zgoll