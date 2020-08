Hannovers Kultgastronom ist wieder da: Am Dienstag hat Ekkehard Reimann sein P'tit Clichy in Betrieb genommen – einen kleinen, feinen Nachfolger seines bekannten Edellokals an der Weißekreuzstraße in Hannovers Oststadt. Auch Reimanns langjähriger Küchenchef Elmar Nußbaum ist wieder mit von der Partie.