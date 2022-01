Hannover

Omikron sind sie in der Georgstraße in Hannover das erste Mal im Dezember begegnet. Die mittlerweile in Deutschland vorherrschende Variante des Corona-Virus war in der Erinnerung von Alexander Bertram damals noch eher selten. „Noch Anfang Dezember gab es fast nur Delta.“ Der promovierte Veterinärmediziner ist Leiter des Teams für PCR-basierte Erregerdiagnostik in einem der größten PCR-Testlabore Deutschlands. „Im Moment sehen wir ganz überwiegend Omikron.“

„Im Moment sehen wir ganz überwiegend Omikron“: Alexander Bertram, Abteilungsleiter im PCR-Labor. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Labor, gehört zur Amedes-Gruppe und befindet sich in Hannover schräg gegenüber der Oper. Molekulargenetik und die Erregerdiagnostik bilden zwei der Kernbereiche der hannoverschen Niederlassung aus, wie Thomas Hackenbeck sagt. Der promovierte Biologe ist Leiter des Labors für Molekulargenetik.

Coronavirus fordert im Labor viel Aufmerksamkeit

120 Menschen arbeiten hier. Steht man vor dem Eingang des Hauses zwischen Kröpcke und Aegidientorplatz, ahnt man nicht, dass dahinter auf vier Stockwerken alle möglichen medizinischen Proben untersucht werden. Wo in der Erregerdiagnostik sonst zum Beispiel auf Chlamydien oder andere sexuell übertragbare Krankheiten getestet wird, zieht aktuell das Coronavirus einen großen Teil der Aufmerksamkeit auf sich.

Thomas Hackenbeck leitet die Molekularbiologie im Amedes-Labor in Hannover. Quelle: Tim Schaarschmidt

Aus ganz Deutschland kommen die Einsendungen in die Georgstraße. Sie stammen überwiegend aus Arztpraxen, aber auch Gesundheitsämter und Testzentren schicken ihre Proben nach Angaben von Hackenbeck nach Hannover.

Bertram (links) und Hackenbeck in der „Annahmestelle“ des Amedes-Labors: Hier liefern Fahrer die Tests aus ganz Deutschland ab. Mitarbeiter erfassen sie und leiten sie in die Labors in den höheren Stockwerken weiter. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Aufkommen im ersten Stock ist immens. Dort werden die Proben angeliefert, erfasst und in die Labore in den höher gelegenen Stockwerken weitergeleitet. Rund 13.000 Corona-PCR-Tests haben sie allein in der vergangenen Woche durchgeführt, 32 Prozent der Proben waren positiv. „Zu Hochzeiten haben wir bis zu 20.000 Tests pro Woche geschafft“, sagt Bertram. Das war kurz vor Weihnachten und auf einem der Höhepunkte der Pandemie. „Im Moment steigen die Probenzahlen wieder stark an.“

PCR-Testergebnisse kommen nachts um 2 Uhr

Bertram und sein Team haben damals teilweise bis in die Nacht gearbeitet. „Alle Proben, die bis 18 Uhr ankommen, werden noch untersucht.“ Und die Einsender bekommen die Ergebnisse noch am selben Tag übermittelt – auch nachts um 2 Uhr noch. Aber das sei ein Ausnahmefall gewesen.

Bund und Länder fürchten in der Omikron-Welle eine Überlastung der Labore. Darum soll künftig nicht mehr jeder, der zum Beispiel einen positiven Schnelltest oder eine rote Kachel in der Corona-Warnapp hat, einen kostenlosen PCR-Test bekommen. Die sollen bestimmten Gruppen aus dem medizinischen Bereich oder der kritischen Infrastruktur vorbehalten bleiben.

Das wird vielfach kritisiert. Immerhin gilt der PCR-Test als „Goldstandard“, während die Schnelltests weniger zuverlässig sind. Deutschland gehört nach Daten des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zu den Ländern in Europa mit den wenigsten PCR-Tests pro 100.000 Einwohner. 2164 waren es in der 2. Kalenderwoche 2022, was etwa auf dem Niveau von Rumänien liegt. Europameister Österreich schafft 89.543. Hackenbeck und Bertram wollen sich dazu nicht äußern. Das sei Politik und nicht ihre Angelegenheit.

Alle 15 Minuten 94 PCR-Test-Ergebnisse

Schon mit dem aktuellen Aufkommen ist das Labor augenscheinlich gut ausgelastet. So ein PCR-Test läuft nach händischer Vorbereitung überwiegend maschinell ab und dauert insgesamt etwa 45 Minuten. PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion und ist eine molekularbiologische Methode, mit der Fragmente des Erbguts zum Beispiel von Corona-Viren vervielfältigt werden. „Das funktioniert quasi wie ein Fotokopierer“, erklärt Bertram. Bis zu 50-mal wird so ein Fragment „kopiert“. Ziel ist es, große Mengen DNA zu erzeugen. „Denn erst durch die Masse kann man erkennen, was man vor sich hat“, erklärt Hackenbeck. Nach 15 Minuten etwa spuckt eine Maschine 94 Ergebnisse aus: positiv oder negativ. Corona Ja oder Nein.

„Positiv“: Nach 15 Minuten spuckt die Maschine 94 Testergebnisse aus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Den meisten reicht das. Doch manchmal wollen die Einsender wissen, um welche Mutante es sich handelt. Dann machen sie bei Amedes auch noch einen sogenannten Mutations-PCR-Test. Einen ganzen Tag etwa dauert das Verfahren. „Das ist sehr viel händischer“, sagt Hackenbeck.

Und dann müssen auch noch 5 Prozent aller positiven Corona-Tests der sogenannten Vollgenomsequenzierung unterzogen werden. Das verlangt das Bundesgesundheitsministerium seit Anfang vergangenen Jahres. Dabei wird nicht nur ein Fragment des Viruserbguts untersucht, sondern das komplette Genom, was laut Hackenbeck gut fünf Tage pro 400 Proben dauert. Die Ergebnisse schickt das Labor an das Robert-Koch-Institut. Dort dienen die Daten dazu, neue Virusvarianten zu entdecken. Omikron dürfte nicht die letzte Variante gewesen sein, der sie im Labor in der Georgstraße begegnet sind.

Von Karl Doeleke