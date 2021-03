Hannover

Bereits Mitte dieser Woche sollen in der Stadt Hannover die ersten Mitarbeiter aus Kitas und Grundschulen geimpft werden. Nach Angaben einer Stadtsprecherin fragt die Verwaltung zurzeit trägerübergreifend überall in der Stadt an Kitas, Grund- und Förderschulen ab, wie viel Bedarf an Impfungen dort jeweils besteht. Es werde geprüft, wo gegebenenfalls mobile Impfteams zum Einsatz kommen und unter welchen Bedingungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Impfzentrum auf dem Messegelände gebeten werden. Nach Angaben eines Regionssprechers verfahren zurzeit auch alle Umlandkommunen Hannovers in der Region so.

Eigene kleine Impfzentren

In den Kirchen-Kitas der Stadt Hannover will man zudem eigene kleine Impfzentren für die Mitarbeiter einrichten. „Man hat uns gesagt, dann könne es mit dem Impfen schneller gehen“, sagt Uta Funke, pädagogische Leiterin der Kitas im Stadtkirchenverband am Montag. Kirchen- und Gemeindehäuser würden zurzeit nur wenig frequentiert, dort gebe es genug Räume, sodass Mitarbeiter getrennt von einander geimpft werden und sich ausruhen könnten.

In den AWO-Kitas der Stadt Hannover wird – Stand Montag – ebenfalls geprüft, ob man eigene kleine Impfzentren für die Kita-Mitarbeiter einrichten kann. Dazu könne sich beispielsweise im Tagungszentrum der AWO in der Deisterstraße der Grete-Hofmann-Saal eignen, sagte Heike Rahlves, stellvertretende Fachbereichsleiterin der AWO-Kitas Region Hannover am Montag. Mobile Teams könnten dort nach Terminabsprache Mitarbeiter impfen.

AWO setzt auch Schnelltests ein

Rund 2000 Schnelltests hat die AWO überdies vor etwa einer Woche gekauft. So konnte sich ein Großteil der rund 1140 Mitarbeitenden in den Kitas bis zu zweimal in der ersten Woche testen. Eine weitere Charge soll die AWO für eine zweite Woche nachbestellen. Die in den Plänen des Landes vorgesehene Möglichkeit, die Mitarbeitenden per Schnelltests testen zu lassen, bezeichnete AWO-Chef Burkhard Teuber als prinzipiell gut. Sie trage dazu bei, dass Mitarbeitende das Virus nicht in die Kitas tragen. „Die Umsetzung kommt aber viel zu spät“ sagte Teuber. Tatsächlich habe man in den AWO-Kitas mit Hilfe der Schnelltests bereits zwei Corona-Infektionen ermittelt. Die Erkrankungen seien durch einen PCR-Test bestätigt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den hannoverschen Grundschulen frage man mithilfe von Listen zurzeit den Bedarf des pädagogischen Personals ab, sagt Hinrich Netzel, Sprecher des Arbeitskreises hannoverscher Grundschulen. Netzel verwies darauf, dass er nicht nur Lehrer, sondern beispielsweise auch Lesementoren, oft Pensionäre, die Kindern mit Nachhilfebedarf im Fach Deutsch geben, impfen lassen wolle. Er hoffe auf einen schnellstmöglichen Impfstart sagte Netzel. In den Grundschulen seien die Arbeitsbedingungen für Lehrer trotz Hygienekonzepts schwierig.

Kirchengewerkschaft fordert flächendeckende Impfung vor Ostern

Wie groß die Angst unter den Kita-Mitarbeitern vor Ansteckung ist, zeigten am Montag auch zwei Videos der Kirchengewerkschaft Niedersachsen. Darin fordert der Vorsitzende Werner Massow Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) auf, flächendeckend Impfungen des Kita-Personals noch vor den Osterferien zu ermöglichen. Eine Kitaleiterin aus dem Landkreis Peine beklagt, dass die Ängste und Sorgen der Mitarbeiter nicht ernst genommen würden.

Von Jutta Rinas