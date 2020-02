Hannover

Werden Pakete bald mit den Üstra-Stadtbahnen quer durch Hannover verteilt? Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat am Wochenende angekündigt, er suche eine Teststadt für ein Pilotprojekt. Hannovers Stadtverwaltung, bei der derzeit ein vom Bund mitfinanziertes Projekt zu urbaner Paketlogistik läuft, will eine mögliche Bewerbung prüfen. Eine Sprecherin sagte der HAZ: „Wir nehmen den Impuls auf und prüfen die Möglichkeiten eines gemeinsamen Projektes mit den infrage kommenden Partnern.“

Straßenbahnen befördern Güter – eigentlich nichts Neues

Was zunächst nach Spinnerei klingen mag, ist im Ansatz ein alter Hut. Bis in die Sechzigerjahre transportierten Hannovers Straßenbahnen durchaus auch Güter, überwiegend in separaten Güterwaggons durch ein Netz, das allerdings deutlich weiter reichte als heute, im Süden etwa bis Hildesheim. Der Warentransport wurde mit Zunahme des Lkw-Verkehrs aufgegeben.

Transporter verstopfen Straßen

Inzwischen verstopfen die Transporter die Straßen, sodass Verkehrslogistiker längst über Alternativen nachdenken. Dabei geht es nicht um den Transport von Paketen zur Haustür, sondern von einem Hauptdepot zu kleineren Verteilstationen etwa an Stadtbahnhaltestellen. In Frankfurt gab es 2018 den ersten, zaghaften Versuch einer Straßenbahn, die testweise Güter zur Messe fuhr. In Bremen denkt man darüber nach, Pakete morgens mit Busanhängern in die Stadt zu bringen.

Projektinitiative Urbane Logistik könnte prüfen

Ob so etwas in Hannover jemals Realität wird, ist offen. Die für den Nahverkehr zuständige Region zeigte am Montag kein Interesse am Scheuer-Vorschlag. Es gebe „keine Planung in diese Richtung“, sagte eine Sprecherin.“ In der Stadt will man die Idee möglicherweise in die Projektinitiative Urbane Logistik einspeisen, in der unter andere VW-Nutzfahrzeuge, Conti, DHL, die Citipost und andere Logistiker mitarbeiten.

Von Conrad von Meding