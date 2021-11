Grafiken zur Krise - Pandemie in Hannover in Daten: Was unterscheidet diesen Corona-Herbst vom Vorjahr?

Wie stehen wir in der Corona-Pandemie im Vergleich zum Herbst 2020? Wir haben die aktuellen Zahlen mit den Daten desselben Stichtags im Jahr 2020 verglichen. Es zeigen sich deutlich Unterschiede.