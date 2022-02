Hannover

Ein junges Gründerteam in Hannover ist dabei, die Vorstellung von Luftpolsterfolie zur Verpackungssicherung auf den Kopf zu stellen: Das Projekt von Fabian Solf, Christopher Feist und Steven Widdel, alle Mitte 20 und aus der Region stammend, nennt sich „Papair“ und soll der altbekannten Verpackungsfolie aus Kunststoff möglichst den Rang ablaufen. Jetzt hat das Start-up die notwendigen Mittel zusammen und baut die Produktionsanlage auf – allerdings nicht in der Region.

Das Besondere an Papair: Die Verpackungsschutz“folie“ ist aus Recyclingpapier und damit ressourcenschonender, umweltverträglicher und nachhaltiger. Allein der Altpapier-Recycling-Prozess kann bis zu sieben Mal wiederholt werden, während die Kunststofffolie meist im Abfall landet und verbrannt oder deponiert wird. Die Stabilität kommt laut den Entwicklern nicht ganz an die der Plastikfolie ran, doch reiche in den meisten Fällen ohnehin eine etwas geringere Polsterung aus.

Regelbetrieb von Sommer an

Noch im ersten Halbjahr soll die Pilotphase der Produktion starten, im Sommer soll die Anlage auf 2100 Quadratmeter Produktionsfläche in den Regelbetrieb gehen – und zum Jahresende soll monatlich schon eine Million Quadratmeter (entspricht einem Quadrat mit der Kantenlänge ein Kilometer) der „Verpackungsfolie“ produziert werden. Wie das genau läuft, hängt laut Anke Thies, zuständig für das Marketing, „maßgeblich von der Verfügbarkeit der benötigten Maschinenteile ab. Die Lieferketten wurden durch die Corona Pandemie bekanntlich stark beeinträchtigt.“

Besser im Heidekreis

Das junge Unternehmen, gegründet im Frühjahr 2020, hat seinen Sitz in Hannover, und das soll so bleiben. Die Produktion des Start-ups wird allerdings in Rethem (an der B 209 gelegen, nahe Walsrode) aufgebaut. Und warum dort und nicht in der Region Hannover? Weil es hier laut Thies kein Fördergeld vom Land gegeben hätte wie für den Aufbau im Heidekreis – immerhin 255.000 Euro. Zudem seien dort die Kosten für Mieten und Pachten niedriger, war eine geeignete Immobilie verfügbar.

Investoren stehen auf Konzept

Das ansonsten nötige Startkapital hat das Unternehmen offenbar schnell eingesammelt: Eine Crowdinvesting-Aktion (Kapitalsuche mittels der darauf spezialisierten Internetplattform Seedmatch/Econeers) hat im vergangenen Juni binnen 52 Stunden von letztlich 296 Investoren die angepeilten 400.000 Euro eingebracht – damals laut Thies „Plattformrekord“. In einer zweiten Finanzierungsrunde seien dann von „strategischen Partnern“ im November 750.000 Euro eingeworben worden. Damit ist das für den Produktionsstart erforderliche Kapital von einer Million Euro mehr als nur erreicht worden.

Das Papair-Konzept Der Firmenname Papair ist eine Kombination aus den englischen Wörtern Paper (Papier) und Air (Luft) – und der Name für das neuartige Verpackungsmaterial ist Programm: Die in Hannover entwickelte „Luftpolsterfolie“ wird aus recyceltem Altpapier hergestellt. Bei der Entwicklung aus Hannover umschließen die „Bläschen“ auch Luft, nur nicht so dicht wie das Vorbild aus Kunststoff – und so ploppen die auch nicht so schön, wenn man sie drückt, bis sie platzen. Ob für Versandtaschen, Flaschenhülsen, ausgepolsterte Faltschachteln oder einfach nur um Gläser und Teller oder andere Dinge beim Transport schützen: Diese Kombination aus Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und Polsterwirkung ist laut den Machern noch nicht im Markt zu finden. „Papair“ soll eine Marke im bislang recht gesichts- und namenlosen Geschäft mit Verpackungsmaterial werden – mithin sowohl für die Industrie als auch Verbraucher „sichtbar“ und in deren Bewusstsein sein und mittelfristig auch international an den Start gehen, wohl als Lizenzmodell.

Von Ralph Hübner