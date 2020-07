Parfüm in den Mund gesprüht: Autofahrer aus Hannover pustet bei Kontrolle 3,55 Promille

Hannover

Ein 58-jähriger Mann aus Hannover hat die Autobahnpolizei Hildesheim vor ein Rätsel gestellt. Wie die Behörde erst jetzt mitteilt, hatte der Mann bereits am Donnerstag bei einer Kontrolle einen Atemalkoholwert von 3,55 Promille gepustet. Ein weiterer, wenig später vorgenommener Test ergab allerdings nur einen Wert 0,6 Promille. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 58-Jährige sich unmittelbar vor der ersten Kontrolle Parfüm in den Mund gesprüht hatte, um so den Alkoholgeruch zu überdecken – was allerdings den Promillewert nach oben schnellen ließ.

Die Polizei hatte am Donnerstag gegen 13.45 Uhr Hinweise auf einen Opel Astra auf der Autobahn 7 bekommen. Der Fahrer des Wagens soll während der Fahrt Bier getrunken haben. Beamte der Autobahnpolizei entdeckten den betreffenden Wagen kurz darauf auf der Strecke Richtung Hannover. Auf dem Parkplatz An der Alpe zwischen der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover-Süd überprüften die Polizisten den Fahrer. Der erste Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,55 Promille.

Während der weiteren Befragung gab der 58-Jährige schließlich zu, sich kurz vor der Kontrolle Parfüm in den Mund gesprüht zu haben. Offenbar wollte er so einen Atemalkoholgeruch verdecken. Die Einsatzkräfte gaben dem Mann Gelegenheit gegeben, sich mit Wasser den Mund- und Rachen auszuspülen. Ein weiterer Alkoholtest vor Ort ergab dann einen Wert von etwas mehr als 0,6 Promille. Gegen den 58-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von Tobias Morchner