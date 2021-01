Hannover

Die für Anlagen der Stadtbahn in Hannover zuständige Infrastrukturgesellschaft (Infra) hat jetzt insgesamt 3900 Euro an vier Vereine und Verbände gespendet. Bei dem Geld handelt es sich um Bußgeld von Falschparkern auf den Park & Ride-Plätzen an Haltestellen.

Dort hatte die Infra im zweiten Halbjahr 2020 zusammen mit dem Sicherheitsdienst Protec Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Hintergrund: Auf den Plätzen dürfen ausschließlich Autofahrer parken, die dort auf die Bahn umsteigen wollen. Wer das nicht tut und sein Fahrzeug trotzdem abstellt, ist mit 40 Euro Bußgeld dabei, und zwar pro Tag. Parksünder haben die Stellflächen häufig derart belegt, dass für die eigentlichen P&R-Kunden kein Platz mehr frei war.

Bußgeld für eine gute Sache

„Durch die Aktion wurden einerseits Falschparker spürbar auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht, sie haben aber am Ende ihr Bußgeld für eine gute Sache bezahlt“, begründet Infra-Geschäftsführer Christian Weske die Spendenidee.

Je 1100 Euro erhalten der Verein Violetta, Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen, die Obdachlosenhilfe Hannover sowie der Verein Kindertraum, der schwerkranken und behinderten Kindern Wünsche erfüllt. Die restlichen 600 Euro gehen an die Leichtathletikabteilung des Sportvereins SpVgg Laatzen, die unter dem Namen Teamwork eine Aktion für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen hat.

Von Bernd Haase