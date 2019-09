Hannover

Keine Parkplätze mehr an der Langen Laube in Hannovers Innenstadt: Mit dieser Forderung suchte der OB-Kandidat der Grünen, Belit Onay, am Freitag vor Ort das Gespräch mit Anwohnern und Passanten. Er erneuerte dabei seinen Vorschlag, aus der kompletten Langen Laube stadteinwärts eine Einbahnstraße zu machen....