Hannover

Hannovers City-Parkhäuser sind durchschnittlich nur zur Hälfte ausgelastet – Platz genug also für ein paar Fahrräder, findet der Bezirksrat Mitte. Auf Antrag der Piraten hat das Gremium am Montagabend beschlossen, dass ein Teil der vorhandenen Stellplätze in Autoparkhäusern für Radler reserviert werden soll.

„ Fahrräder brauchen weniger Platz, also könnte man einen geringen Betrag pro Fahrradplatz verlangen, ähnlich dem in der Fahrradgarage nahe dem Hauptbahnhof“, schreibt Piraten-Vertreterin Birgit Funda in ihrer Antragsbegründung.

SPD : Stadt soll Wegfall von Autoparkplätzen prüfen

Zudem fordert die SPD die Stadtverwaltung auf zu prüfen, welche oberirdischen Autoparkplätze rund um Parkhäuser entfallen könnten. Der zusätzliche Raum solle „öffentlichen Belangen“ dienen, meint die SPD.

Klar wird die Forderung erst im Zusammenhang mit einem Antrag der Grünen. Darin fordert die Ökopartei, Stellflächen in der Umgebung von Parkhäusern in Abstellplätze für Fahrräder umzuwidmen. Zur Begründung heißt es, dass in den Parkhäusern ohnehin nicht alle Plätze besetzt seien. Der Antrag wurde jedoch von den Forderungen der Piraten und der SPD ausgehebelt.

Von Andreas Schinkel