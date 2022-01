Verkehr in Hannover - Nach Fahrradstraßen-Urteil: Parkverbot in der Kleefelder Straße tritt in Kraft

In der Kleefelder Straße in Hannover gilt ab sofort ein generelles Parkverbot für Autos. Anwohner reagieren verärgert auf die neue Regelung in der Fahrradstraße – und auch manche Radfahrer sind skeptisch.