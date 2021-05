Hannover

Eigentlich war die Aktion gut gemeint: Vertreter der SPD-Ratsfraktion haben kürzlich einen symbolischen Scheck beim Bethlehem-Kellertreff abgegeben, einem Jugendzentrum der gleichnamigen Kirchengemeinde in Linden. Eine Summe über 60.000 Euro stand auf dem Papier – und das Logo der SPD-Ratsfraktion. Das Geld stammt aber nicht aus der Kasse der Genossen, sondern aus den Mitteln der Stadt Hannover. Beschlossen hatte es der Rat auf Antrag des Mehrheitsbündnisses (SPD, Grüne, FDP). Der Ärger in den anderen Parteien ist wegen der Aktion groß.

Parteien verärgert

„Die SPD tut so, als würde sie Fördergelder aus der Parteikasse bezahlen“, schreibt Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin auf Facebook. Auch die CDU ist konsterniert. Aus der Rathausaffäre habe die SPD offenbar nichts gelernt, schreibt CDU-Ratsherr Felix Semper ebenfalls auf Facebook. Der Jurist regt an, dass sich ein Gericht „mit diesen unlauteren Wahlkampfmethoden“ befassen sollte. Julian Klippert von der Satirepartei Die Partei kommt zu dem Schluss, dass er nun alles, was er im Rat mitbeschlossen habe, im Wahlkampf als Erfolg seiner Partei verkaufen könne. Piraten-Ratsherr Adam Wolf spricht von einem „Fake-Scheck“.

SPD: Es ging um Aufmerksamkeit für den Jugendtreff

SPD-Jugendpolitiker Christopher Finck, der den Scheck vergangene Woche übergab, versteht das Getöse nicht. „Es ging mir darum, die Aufmerksamkeit auf den Bethlehem-Kellertreff zu lenken“, sagt er. Schließlich reichten die 60.000 Euro für die insgesamt 360.000 Euro teure Brandschutzsanierung nicht aus. Und selbstverständlich habe er bei der Übergabe darauf hingewiesen, dass es sich um Geld von der Stadt handele. Dass auf dem Scheck das Parteilogo prangt, hält er für „unglücklich“. „Dennoch ist es so, dass erst durch unsere Initiative der Antrag des Ratsbündnisses zustande kam“, sagt er.

Zudem glaubt Finck, dass die Scheckübergabe weniger Wirbel verursacht hätte, wenn sie nicht in der Grünen-Hochburg Linden geschehen wäre, sondern in einem anderen Stadtteil.

Turbulenzen um Bilanz-Flyer

Weitere Turbulenzen verursacht ein Flyer, den die SPD im Stadtteil Kronsberg in Briefkästen verteilt hat. Auf dem Papier stellt die Partei in einer Art Bilanz dar, was sie für den Stadtbezirk angeschoben habe, etwa den Erweiterungsbau für die IGS Kronsberg, den Ausbau der Sportstätten beim TSV Bemerode und den Bau der Öko-Siedlung Ecovillage. Auch hier rollen andere Parteivertreter mit den Augen. „Auf gemeinsam initiierte Vorhaben drücken die Genossen jetzt ihren Stempel“, moniert ein Grüner.

Von Andreas Schinkel