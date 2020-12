Hannover

Der Parteitag der hannoverschen Linken im Veranstaltungszentrum RP5 am Sonnabend hat im Vorfeld hohe Wellen geschlagen – und auch danach sind die Gemüter nicht beruhigt. Die Parteispitze hat ihr Ziel erreicht, möglichst viele Anhänger des Linken-Bundestagsabgeordneten Dieter Dehm auf die Delegiertenliste zu setzen. Diese Delegierten entscheiden in einer weiteren Versammlung darüber, ob Dehm für die kommende Bundestagswahl in eine günstige Position auf der Landesliste der Partei kommt. Die Mehrheit der Dehm-Befürworter sei sehr deutlich gewesen, sagt Linken-Parteichef Johannes Drücker. Zudem habe man das Hygienekonzept problemlos umgesetzt. Das sehen Kritiker in den Reihen der Partei anders.

Streit bereits vor dem Parteitag

Bereits vor dem Parteitag warfen diejenigen, die den 70-jährigen Dehm nicht erneut in den Bundestag hieven wollten, der Parteispitze vor, die Versammlung im Hauruck-Verfahren zu organisieren. Zwei Schiedsgerichte hatten sich mit dem Verfahren beschäftigt, am Ende hatte das Bundesschiedsgericht den Parteitag genehmigt. Zudem beklagten die Dehm-Gegner, dass es anfangs kein hinreichendes Hygienekonzept für die Veranstaltung mit rund 100 Teilnehmern gegeben habe.

„Mit Abständen und regelmäßigem Desinfizieren hat man es nicht so genau genommen“, meint eine Teilnehmerin. Das Gesundheitsamt hätte vor Ort prüfen müssen, ob das Konzept aufgehe, meint sie. Zudem sei die Technik immer wieder ausgefallen. Hintergrund der Kritik ist, dass viele Dehm-Gegner der Veranstaltung aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus fernblieben.

