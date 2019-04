Hannover

Der SPD-Unterbezirk hat sich am Sonnabend vom langjährigen Vorsitzenden Matthias Miersch verabschiedet und zum ersten Mal eine Frau zur Nachfolgerin gewählt. Die Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler hat 207 von insgesamt 219 abgegebenen Stimmen erlangt, das ist ein Zuspruch von 94 Prozent. Gegenkandidaten gab es keine. Die Genossen applaudierten stehend. „Ich gebe alles, was ich kann“, sagte Schüßler.

Miersch will Zuversicht verbreiten – trotz Rathauskrise

Zuvor ermuntert Miersch die in Neustadt versammelten Genossen, trotz der Probleme im hannoverschen Rathaus nach vorne zu schauen. „Es gibt keinen Grund, in Stadt und Region die Erfolge der SPD klein zu reden“, sagt Miersch. Dennoch sei die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Oberbürgermeister Stefan Schostok wegen schwerer Untreue „ein schwerer Schlag“ gewesen. Die Anklage habe für Schostok nur den einen Schluss zugelassen: Zurückzutreten. „Dafür zolle ich ihm Respekt“, sagt Miersch. Der scheidende Unterbezirks-Chef gibt sich im Hinblick auf die anstehenden Neuwahlen zuversichtlich. „Wir werden eine Person finden, die sehr glaubwürdig an der Spitze des Rathauses sozialdemokratische Politik machen kann“, sagt er.

Von Andreas Schinkel