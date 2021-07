Party-Wochenende in Hannover: Wieder Platzverweise und Ruhestörungen

Hannover

Hunderte haben am Wochenende in Hannover wieder unter freiem Himmel gefeiert und das warme Wetter genossen. Allerdings blieb nicht überall alles friedlich, die Polizei musste vielerorts einschreiten. Zwar spricht Behördensprecher Michael Bertram von einem „deutlich ruhigeren Einsatz“ als in den Vorwochen, aber dennoch gab es viel zu tun. Die Bilanz: Mehr als 100 Platzverweise, Ruhestörungen im zweistelligen Bereich und eine beendete Party am Lindener Hafen.

Unter anderem am Küchengarten hätten die Beamten am Sonnabend ab 22 Uhr regelmäßig Gefährderansprachen halten und Platzverweise erteilen müssen. „Es gab wiederholte Beschwerden von Anwohnern“, sagt Bertram. Die Feiernden hätten sich zu laut unterhalten oder die Musikboxen waren zu laut aufgedreht. Deshalb fühlten sich ab 0.30 Uhr auch Anrainer der Dornröschenbrücke genervt. Dort hielten sich etwa 200 Menschen auf und sollten das Areal schließlich verlassen. „Die Hälfte ging auch sofort, aber wir mussten auch etwa 100 Platzverweise erteilen“, sagt Bertram.

Laute Party mit richtiger Lichtanlage

Im Georgengarten wurde die Polizei Ende Juni noch mit Flaschen beworfen. Dieses Wochenende blieb es sehr ruhig. Quelle: Nancy Heusel

Schon zu Beginn des Wochenendes hatte die Polizei mitgeteilt, angesichts der zunehmenden Freiluft-Partys wieder ein verstärktes Auge beispielsweise aufs „Limmern“ zu haben. Im Georgen- und Welfengarten feierten zwar viele, aber die Stimmung blieb dieses Wochenende deutlich entspannter. Am 26. Juni räumte die Polizei die Parkanlagen noch, weil die Beamten von rund 200 Menschen beleidigt und mit Flaschen beworfen worden waren. Weitere Platzverweise gab es dieses Mal stattdessen etwa am Peter-Fechter-Ufer, auf der Limmerstraße kam es zu 20 Ruhestörungen.

Im Lindener Hafen löste die Polizei am Sonnabend sogar eine unangemeldete Party auf. „Die Feiernden hatten sich nicht einfach nur getroffen, sondern sogar Musik und eine richtige Lichtanlage mitgebracht“, sagt Bertram. Da die 120 Menschen sich zudem auf dem Betriebsgelände aufhielten und keine Genehmigung vorweisen konnten, wurde die Party kurzerhand beendet. Gegen 1 Uhr sei in dem Bereich wieder Ruhe eingekehrt.

Von Peer Hellerling