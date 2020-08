Party in Corona-Zeiten? Das sagen Jugendliche aus Hannover dazu

Wir dokumentieren hier die Statements der Jugendlichen im Originalwortlaut. Alle Namen sind, wie auch im Text, anonymisiert. Die Jugendlichen selbst aber sind der Redaktion bekannt.

Timo (22), Student: „Für mich ist die derzeitige Situation mit Corona schon zur Normalität geworden. Ich denke, dieser Dauerzustand ist ein Grund dafür, dass meine Freunde und ich in unserem Umfeld die Abstands- und Hygieneregeln weniger einhalten, als noch vor wenigen Wochen. Als die Pandemie sich Mitte März in Deutschland ausbreitete, war ich noch sehr vorsichtig und habe mich an die Empfehlungen der Bundesregierung gehalten. Man hatte schon ein Gefühl der Ungewissheit und eine gewisses Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen – falls man sich denn angesteckt hatte. Doch seit Mitte Juni hat das stark nachgelassen: Jetzt umarme ich wieder Freunde, wir sitzen gemeinsam – Schulter an Schulter – auf dem Sofa und reichen die Flasche Weißwein rum. Wenn wir unter uns sind ist es, als gäbe es das Coronavirus nicht. Von uns kennt auch keiner persönlich Infizierte. Der Gedanke, man sei ja nur eine kleine Gruppe, die sich regelmäßig trifft, gibt einem Sicherheit, obwohl wir den Rest des Tages – sei es auf der Arbeit oder in Bus und Bahn – auch Kontakt zu anderen Menschen haben. An die Pandemie denken wir erst wieder, wenn wir in die Bahn einteigen oder den Supermarkt betreten wollen und einem Maskierte entgegenkommen, die einen an die dortige Maskenpflicht erinnern.“

Lena (16), Schülerin: „Als ich zum ersten Mal vom Coronavirus gehört habe, hätte ich mir nie vorstellen können, welche Folgen die Lungenkrankheit haben würde. Weder meine Freunde noch ich haben es im März besonders ernst genommen, schon gar nicht damit gerechnet, wie schnell das Virus nach Deutschland kommen würde – Im Nachhinein komme ich mir selbst unglaublich naiv und viel zu optimistisch vor. Inzwischen hat sich vieles geändert, und während sich viele meiner Freunde und Bekannten noch zu Anfang der Quarantäne gegenseitig getroffen haben, sind die meisten jetzt zu Hause. Ich trage so gut wie immer meine Maske, habe die Corona-Warn-App und achte darauf, Hygieneregeln einzuhalten. Der Grund: Ich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn eine zweite Welle erneut zum Lockdown führt, Menschen arbeitslos werden oder der Krankheit zugrunde liegen. Zudem beginnt für mich nach den Sommerferien die Qualifikationsphase, ab jetzt zählt alles für das Abitur. Wenn ich mir vorstelle, mir zu Hause wichtigen Lernstoff selbst beibringen zu müssen, dann weiß ich nicht, wie mein NC dann aussehen soll. Die steigenden Infektionszahlen machen mir Angst: Angst, was mit unserer Gesellschaft passiert, wenn es so weitergeht. Allein die Demos gegen die Corona-Maßnahmen, wo Menschen, die keine Lust haben, eine Maske zu tragen, zusammen mit Rechtsextremen protestieren, sind mehr als beunruhigend. Mein Freundeskreis sieht das größtenteils genauso: Viele haben ihren Urlaub abgesagt, treffen sich nur selten und sind genauso wie ich genervt, wenn Menschen im ÖPNV mit ihrer Maske nur den Mund bedecken und dann einfach durch die Nase atmen. Wenn ich dann doch Freunde treffe, dann vor allem draußen und dafür ohne Maske. Ehrlich gesagt umarme ich sie dann auch zur Begrüßung, jedoch treffe ich mich nur mit einer kleinen Gruppe, von denen alle in meine Klasse waren – mit ihnen hatte ich also ohnehin Kontakt. Da sie teilweise sogar noch vorsichtiger sind als ich, mache ich mir darüber keine Gedanken. In den Urlaub gefahren bin ich mit meiner Familie nach Österreich, in ein familienbetriebenes Hotel, wo wir im Jahr zuvor bereits waren – dafür haben wir den geplanten Kroatienurlaub storniert. Ich glaube, dass wir damit die richtige Balance zwischen Vorsicht und Unterstützung des Tourismus gefunden haben. Dort hielten wir uns an die Regeln und verbrachten ohnehin die meiste Zeit im Freien beim Wandern oder Klettern. Ich bin nicht nur vorsichtig, um mich selbst zu schützen, sondern vor allem, um die Verantwortung wahrzunehmen, die ich habe. Für meine Mitmenschen, für das Gesundheitssystem und die Wirtschaft. Leichtsinnigkeit ist meiner Ansicht nach gerade jetzt fehl am Platz.

Niklas (24), Student: „Es ist eine Möglichkeit, in der Blüte deines Lebens neue Leute kennenzulernen. Klar, kann man sagen ‚Das kannst du auch alles nächstes Jahr machen‘, aber nächstes Jahr haben wir dann vielleicht schon ganz andere Probleme am Hals. Wer weiß, ob wir bald auf eine Wirtschaftskrise zusteuern oder eine politische Krise, in der Rechtspopulisten an Meinung gewinnen. Man kann das alles genauso schwarz malen, wie man Corona schwarz malen kann. Aber sobald wir in einem wirtschaftsschwachen Rechtsstaat leben, dann gibt es keine Kultur mehr. In dem Fall will ich mir selber sagen können, dass ich die Zeit ausgenutzt habe, mein Leben gelebt habe, auch wenn es zu der Zeit verboten war. Ich will mir hinterher nicht vorwerfen müssen, etwas verpasst zu haben. Die Leute haben einfach Angst, etwas zu verpassen, sie wollen bei allem dabei sein und das überwindet dann eben die Hemmschwelle, auch unvernünftige oder verbotene Sachen zu tun. Ich glaube nicht, dass den Leuten das Bewusstsein fehlt oder sie den Blick für die Ernsthaftigkeit verloren haben. Ich glaube schon, dass sie abwägen, aber aus naiven Gründen die scheinbar unvernünftige Version, zum Beispiel ein kleines Festival abzuhalten, der Vernunft vorziehen. Nicht, weil man die Krankheit weniger fürchtet, sondern weil man eben dabei sein will, denn dabei sein ist alles.“

Leila (20), Studentin: „Die Außenwelt gibt einem immer mehr ein Gefühl der Normalität. Man hat sich an Masken und Abstandsregeln im Alltag gewöhnt, die Straßen sind wieder voll. Das Leben findet zum Großteil wieder statt. Das lässt die Hemmschwelle natürlich total sinken. Die jungen Leute wollen sich endlich wieder treffen – auch in großen Gruppen. Wenn man schon nicht in Clubs feiern gehen kann, muss man diesen Drang nach physischem Zusammensein ja irgendwie kompensieren. Ich persönlich mache mir schon Gedanken, was ich vertretbar finde und was nicht. Zu einer Hausparty mit 60 Leuten, die mir größtenteils fremd sind, würde ich auch nicht einfach so gehen. Aber wenn eine gute Freundin ihren Geburtstag feiert, und es eben doch 20, 30 Leute werden, ist das eben so. Man will ja auch nicht bei allem der Spielverderber sein. Danach würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt meine Oma besuchen. Man merkt aber trotzdem, dass es bei vielen normal geworden ist. Oder sie endlich wieder das Gefühl von Normalität haben wollen und wegschauen. Ich meine, klar: Das ist die wahrscheinlich beste Zeit unseres Lebens, die Zwanziger sollte man auskosten, und es ist einfach nur schade, dass Corona da so einen Strich durch die Rechnung macht. Das ausgiebige Feiern in Clubs fehlt natürlich trotzdem. Vor allem ist es so komisch, dass man nicht weiß, ob die Clubkultur das Ganze überhaupt überstehen wird. Niemand kann sagen, wann Clubs wieder aufmachen werden. Ob sie überhaupt aufmachen werden, falls sie in der Zwischenzeit schließen müssen. Das ist schon eine Last für viele, und ich glaube, die meisten wollen jetzt gerade das Mögliche auskosten, bevor es wieder einen Shutdown gibt.“