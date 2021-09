Hannover

Viermal konnten sie tanzen. Und sie taten es. Hunderte Hannoveranerinnen und Hannover haben bei dem Modellprojekt „Back to Dance“ auf dem Gelände des Musikzentrums mitgemacht. Ziel des von der hiesigen Kulturszene organisierten Open-Air-Raves war es, an vier verschiedenen Veranstaltungsterminen herauszufinden, unter welchen Bedingungen auch während der Corona-Pandemie Tanzveranstaltungen möglich sein können. Dafür hat ein Forschungsteam der Uni Hannover das vom Land Niedersachsen geförderte Projekt begleitet und unter anderem Umfragen ausgewertet, an denen die über 2000 Feiernden vor und nach der Veranstaltung teilgenommen haben. 

Jetzt stehen die ersten Ergebnisse fest. Für Johannes Teller vom „Back to Dance“-Organisationsteam zeigen sie vor allem eins für künftige Tanzveranstaltungen während der Pandemie: „Die Durchführung ist das Entscheidende.“ Zu Infektionsfällen aufgrund der Veranstaltung kam es nicht. Die Gäste mussten einen Corona-Impfnachweis oder ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen oder nachweisen, dass sie eine Corona-Infektion überstanden hatten. „Die 3-G-Regel ist eine Option für Tanzveranstaltungen“, sagt Teller – der die 2-G-Regel für noch sicherer hält.

3-G-Regelung vermittelt Sicherheit

Viele der mehr als 2000 Gäste hätten sich im Vorfeld der Veranstaltung bereits Gedanken um ihre Sicherheit angesichts der Pandemie gemacht – und seien aufgrund der 3-G-Regelung als Zugangsvoraussetzung beruhigt gewesen. Auch die Bereitschaft zur vorherigen Durchführung eines Schnelltests sei hoch gewesen. Die Maskenpflicht auf der Tanzfläche dagegen, die auf einer der vier Veranstaltungen gegolten hatte, fiel bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch. Sie habe die soziale Interaktion zu sehr eingeschränkt.

Mehr als 2000 Menschen nahmen an der Veranstaltungsreihe teil. Infektionsfälle gab es keine. Quelle: Irving Villegas

Alkoholverbot wirkungslos

Auch das Alkoholverbot während einer Veranstaltung sahen die Gäste kritisch. Im Bericht des Forschungsteams ist zudem erfasst, dass während der gesamten Veranstaltungsreihe niemand wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzmaßnahmen von der Veranstaltung ausgeschlossen werden musste, weder bei der Veranstaltung ohne Alkohol noch an den anderen Terminen. Die Steuerung des Alkoholkonsums habe sich nicht als geeignetes Instrument erweisen, um die Maßnahmen einzuhalten, heißt es dazu in dem Bericht.

Luca-App fällt durch

Als noch ungeeigneter beurteilten die Gäste die Luca-App, mit der sie sich an zwei Veranstaltungstagen auf dem Open-Air-Gelände einchecken mussten. Sie wurde aufgrund von Datenschutz-Lücken und ihrer fehlerhaften Funktionalität so stark kritisiert, dass das Forschungsteam dazu rät, gerade für ein junges digitales Publikum andere Anwendung zu nutzen.

Die Masken mussten die Gäste nur bei der ersten der vier Veranstaltungen tragen. Quelle: Irving Villegas

Insgesamt sei das Feedback der über 2000 Gäste bei „Back to Dance“ sehr positiv gewesen. Auffällig sei gewesen, dass sich die Gäste bereits im Vorfeld Gedanken gemacht hätten, inwiefern sie unter den Sicherheitsbedingungen kommen wollten, um zu tanzen. „Bei uns hatten sie dann eine schöne und eine sichere Zeit.“

Von Nadine Wolter