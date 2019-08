Hannover

Nach dem Startschuss für das 34. Maschseefest starteten Tausende Besucher in den ersten Partyabend durch. Bei der Show von Feuerspuckern am Nordufer oder auf dem Konzert von Munique mit Soul, RnB und Funk an der Löwenbastion verbrachten die Seefestgänger einen milden Sommerabend. Hier gibt es die Bilder vom Maschseefestauftakt.

Zur Galerie Live-Musik und Artistik unter freiem Himmel: Nach der Eröffnung des Maschseefests schwärmten am Mittwochabend Tausende Besucher zu den verschiedenen Bühnen und Ständen entlang des Ufers aus. Hier gibt es die Fotos vom Auftakt und der ersten Partynacht.

