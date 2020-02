Hannover

Ein Jugendlicher hat in der Nacht zu Sonntag in Hannover einen 19-Jährigen mit einem Messer attackiert. Die beiden waren auf einer privaten Party im Stadtteil Sahlkamp in einen Streit verwickelt, als der 16-Jährige zustach. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Nach intensiver Fahndung stellte die Polizei den mutmaßlichen Angreifer am anderen Ende der Stadt.

Laut Behördensprecherin Antje Heilmann eskalierte die Auseinandersetzung gegen 3 Uhr im Vereinsheim einer Kleingartenkolonie am Hoppelweg. „Zeugen berichten, der 16-Jährige habe im Streitverlauf ein Messer gezückt und den 19-Jährigen damit schwer verletzt.“ Während Partygäste den Notruf wählten, ergriff der mutmaßliche Angreifer die Flucht.

Opfer erleidet Stich in den Oberkörper

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 19-Jährigen umgehend ins Krankenhaus, dort wurde der junge Mann noch in der Nacht notoperiert. „Er hatte einen Stich in den Oberkörper erlitten“, sagte Heilmann. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden.

Nach „intensiver Fahndung“ gelang es der Polizei laut Heilmann, den verdächtigen 16-Jährigen nach der Tat in Linden-Mitte festzunehmen. „Beamte der Inspektion West entdeckten ihn an der Stadtbahnhaltestelle Nieschlagstraße in Linden-Mitte.“ Bei der Festnahme trug der Jugendliche auch ein Messer bei sich. „Wir prüfen jetzt, ob es sich dabei um die mögliche Tatwaffe handelt“, sagte Heilmann.

Grund für Streit noch unklar

Gegen den 16-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, die Hintergründe für den blutigen Streit sind allerdings noch unklar. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche wieder in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Von Peer Hellerling