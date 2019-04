Rock in den Mai im Brauhaus

Im Brauhaus in der Innenstadt spielt am Abend vor dem ersten Mai die Rockkantine eine Mischung aus Classic Rock, Disco-Hits und Neue Deutsche Welle-Songs. Der Eintritt ab 21 Uhr kostet fünf Euro (Schmiedestraße 13).

Faust in den Mai

In der 60er-Jahre Halle legt DJ Dan Hammond Tanzbares aus Rock, Alternative und Indie auf. Im benachbarten Mephisto gibt es vom Dark Team Techno und Acid auf die Ohren. Der Eintritt ab 23 Uhr kostet sechs Euro (Zur Bettfedernfabrik 3).

Tanz in den Mai im Schauspielhaus

Zum Start in den Mai verwandelt sich das Foyer des Schauspielhauses zur Tanzfläche. Auf die Ohren gibt es einen Mix aus House, Charts, R’n’B, Funk und Soul. Wer genug getanzt hat, kann leckere Cocktails in der Lounge Area oder auf der Terrasse genießen. Der Eintritt ab 23 Uhr kostet 15 Euro an der Abendkasse.

Tanz in den Heinz

Das BéiChézHeinz in Linden Nord kündigt eine turbulente Mai-Sause mit zwei Party für einen Preis an. DJ Nick spielt im Saal alles, was tanzbar ist. Das DJ Team Nacht.Frequenz legt im Salon Elektro auf. Der Eintritt ab 23 Uhr bis Mitternacht kostet drei Euro, danach sechs (Liepmannstr 7b).

May I Dance? im Lux

Das Lux bittet zum Maitanz mit einem Mix aus Disco, Rap, 80s und House. Los geht’s um 23 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro (Schwarzer Bär 2).

Ü50-Party in der Marlene

Wer hier in den Mai tanzen will, sollte laut Veranstalter nicht zu spät erscheinen ( Einlass ab 19 Uhr, Tanzbeginn 20 Uhr). Dem Ü50-Publikum wird eine bunte Mischung aus Santana und Amy MacDonald über Adele und Billy Idol bis zu Peter Fox und Pink versprochen. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse (Prinzenstraße 10).

Ü30-Party im Bahnhof Leinhausen

Im historischen Bahnhof Leinhausen legt der DJ Rock, Pop und Klassiker der 80er und 90er Jahre bis hin zu den aktuellen Charts auf. Der Eintritt an der Abendkasse ab 21 Uhr kostet acht Euro (Herrenhäuser Straße 126).

Tanz in den Mai im Capitol

Mit Rock, Pop und Dance von den Capitol DJs Michael Gürth und Giogio S. wird am Schwarzen Bären in den Mai getanzt. Der Eintritt ab 21 Uhr kostet fünf Euro (Schwarzer Bär 2).

X-tra schrill aus dem April im Pavillon

Die schwul-lesbische Party zum Start in den Mai findet bereits zum 21. Mal statt. Die Organisatoren versprechen nicht weniger als die größte Veranstaltung dieser Art in Norddeutschland. Der Eintritt ab 21 Uhr kostet 12 Euro.

Weitere Partys

Die harte Version vom Tanz in den Mai ab 21Uhr im Rocker (Reuterstraße 5).

Tanz in den Mai in der Krökelbar ab 21Uhr (Georgstraße 50b).

Tanz in den Mai im Heartbreak Hotel ab 21 Uhr (Reuterstraße 5).

Von Sebastian Stein