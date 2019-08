Hainholz

Die Kleingärtner an der Schulenburger Landstraße geben nicht auf: Die Pächter der von einer Kündigung bedrohten Gärten haben eine Unterschriftenaktion zum Erhalt ihrer Grundstücke gestartet. Unterstützung bekommen sie dabei von der Partei Die Linke. Online sind bereits einige Hundert Unterschriften zusammengekommen. Weitere sammeln die Kleingärtner an Infoständen wie etwa an der Schulenburger Landstraße.

Entscheidung fällt voraussichtlich am 29. August

„Wir bekommen dabei wirklich eine gute Resonanz. Es haben sogar Autofahrer gewendet, um zu unterschreiben“, berichtet Gartenpächterin Claudia Schneider. Die Entscheidung über die Kündigung der Gärten fällt voraussichtlich in der Ratssitzung am 29. August. Die Stadt plant auf dem Areal der 18 Gärten ein Gewerbegebiet sowie einen Radweg. „Dieser Radweg führt allerdings ins Leere, er wird einfach in eine Straße münden“, kritisiert Schneider. Die Kleingärten in der Hainhölzer Kolonie Friedenau sind teilweise dauerhaft bewohnt. Ein Ehepaar lebt dort seit vielen Jahren, zahlt Grundsteuer und Abwassergebühr. „Die Stadt hat das akzeptiert und wollte Abwasserleitungen legen, dann ist nichts mehr passiert“, sagt Schneider.

Fares Rahabi von der Linken-Fraktion im Bezirksrat Nord spricht sich für den Erhalt der Grünflächen aus. „Die gerade von der Stadt veröffentlichte Klimaanalysekarte weist nochmals auf die Wichtigkeit solcher Kaltluftliefergebiete für das Stadtklima gerade in Zeiten zunehmend langer, heißer und trockener Sommer hin.“

Von Bärbel Hilbig