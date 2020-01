Hannover

Etliche Comedy-Fans dürften die eine oder andere Träne vergießen: Die beliebte Sitcom „ Pastewka“ wird nach zehn Staffeln und 99 Folgen beendet. Doch zuvor stattet Namensgeber und Hauptfigur, Bastian Pastewka, seinen Fans einen Besuch ab. In ausgewählten Kinos stellt der die ersten vier Folgen der finalen Staffel persönlich vor – darunter auch in Hannover.

Pastewka will sich um seine Fans kümmern

Im Cinemaxx am Raschplatz tritt Pastewka am Sonnabend, 1. Februar, ab 19.30 Uhr auf. Er werde für die eine oder andere Überraschung auf und vor der Leinwand sorgen, kündigt das Kino an. Pastewka verspricht unmittelbaren Fan-Kontakt. „Ich gebe mir große Mühe, hinterher die eine oder andere Träne persönlich zu trocknen, ob sie nun vor Lachen oder aus Wehmut geflossen ist“, teilt er mit.

Pastewka : „Die Rolle hat mich in Besitz genommen“

In seiner Serie spielt sich Pastewka selbst, die Geschichten folgen einem Drehbuch. Inhaltlich geht es um Peinlichkeiten und Absurditäten des Alltags. Die Serie hat etliche Auszeichnungen bekommen, darunter den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Sitcom. Auf die Frage, wie viel von der Serienfigur in ihm stecke, antwortete Pastewka kürzlich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Die Rolle hat mich über die Jahre in Besitz genommen, von innen infiltriert wie in einem guten Alienfilm.“

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel