Patientin leidet unter Folgen einer Implantat-OP – doch Schmerzensgeld bekommt sie nicht

Das Einsetzen von fünf Implantaten im Februar 2013 war für eine Ladenbesitzerin aus dem Stadtbezirk Ricklingen der Beginn eines langen Leidensweges. Immer wieder bekam sie Zahnschmerzen und Migräne, Zahnknochen und Zahnfleisch bildeten sich zurück, und sie konnte lange Zeit nur weiche Nahrung zu sich nehmen. Aufgrund der permanenten Folgebehandlungen und der Nachfragen von Kunden wegen ihres veränderten Aussehens gab die nervlich zerrüttete Frau 2016 ihr Geschäft auf – nach 22 Jahren. Jetzt muss die inzwischen 65-Jährige einen weiteren Tiefschlag hinnehmen: Das Landgericht Hannover hat ihre Klage gegen den verantwortlichen Klinikprofessor auf Zahlung von 35.000 Euro Schmerzensgeld und 4400 Euro Schadensersatz abgewiesen.

Sieben neue Implantate eingesetzt

Neun Zahnärzte suchte die Patientin nach 2013 auf, um wieder schmerzfrei essen zu können. Die Zahnärztekammer, die MHH und die Uniklinik Göttingen beschäftigten sich mit dem Fall, auch musste die Geschäftsfrau für Behandlungskosten mehr als 13.000 Euro aus eigener Tasche dazuzahlen. So wurden ihr in Göttingen nach Jahren die fünf Implantate sowie vier weitere Zähne herausoperiert; inzwischen lebt die 65-Jährige mit sieben neuen Implantaten, ist aber immer noch in zahnärztlicher Behandlung.

Die Patientin und ihr Anwalt warfen dem Mediziner aus Hannover Kunstfehler vor. Die Implantate hätten wegen eines Mangels an Knochensubstanz überhaupt nicht eingepflanzt werden dürfen, sie seien schief eingepasst worden und von vornherein einer zu hohen Belastung ausgesetzt gewesen, um eine zusätzlich erforderliche Prothese zu tragen. Ein vom Gericht bestellter Gutachter bestritt 2017 allerdings, dass der Klinikprofessor gepfuscht habe: Die Schiefstellung der Implantate habe sich damals in einem vertretbaren Rahmen bewegt und der Zahnersatz sei im Verbund mit anderen Zähnen belastbar genug gewesen.

„Reines Gefälligkeitsgutachten“

Daraufhin gab die Geschäftsfrau ein Privatgutachten in Auftrag. Zwei Mediziner aus Regensburg qualifizierten die erste Expertise als „reines Gefälligkeitsgutachten“ ab, zweifelsohne seien dem hannoverschen Zahnarzt massive Planungs- und Behandlungsfehler unterlaufen. Daraufhin lud die 19. Zivilkammer des Landgerichts unter Vorsitz von Carsten Prahm den ersten Sachverständigen erneut ein – und bescheinigte ihm schlussendlich, ordentlich gearbeitet zu haben.

Die Regensburger Gutachter hingegen hätten viele spätere Komplikationen der Patientin dem Klinikprofessor zugeschrieben, heißt es im Urteil. Dabei gehe es in diesem Verfahren nur um eine Beurteilung, ob dieser im Februar 2013 Behandlungsfehler begangen habe. Und die Kammer legte noch kräftig nach: Das Privatgutachten sei seinerseits an mehreren Punkten „von Oberflächlichkeit geprägt“ und gebe Äußerungen des gerichtlich bestellten Experten falsch wieder. Die Arbeit der Regensburger Gutachter, so das Gericht, sei „so tendenziös und ergebnisorientiert“, dass ihr keinerlei Aussagekraft zuzumessen sei.

Leidtragende auch dieses Teils des Dramas ist die 65-jährige Patientin. Ihr hat die Zahn-OP vor sieben Jahren nicht nur eine jahrelanges Martyrium beschert, sondern aufgrund der juristischen Niederlage auch noch weitere Kosten aufgebürdet.

