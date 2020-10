Hannover

Wer weiß schon, dass in Hannover historische Filme aus Medizin, Ethnologie und Sportwissenschaft lagern, an denen sich das dubiose und hoch problematische Menschenbild der Dreißigerjahre studieren lässt? Oder dass das Landesmuseum sehr lehrreich und aufwendig Insekten in 3-D-Ansicht darstellt?

Damit ungeahnte Schätze aus den Archiven ihr Publikum finden, haben an diesem Wochenende Kultur- und Forschungseinrichtungen aus Niedersachsen den Kontakt zu jungen Hackerinnen und Hackern gesucht. Die Idee: Kreative Leute, die sich mit der Gestaltung von Apps und Websites auskennen, könnten die Objekte aus der Vergangenheit auf neue Art darstellen. 176 Codeschreiber haben sich für den Kultur-Hackathon mit dem Namen „Coding da Vinci“ angemeldet.

Hackathon bringt Kulturerbe ins Netz

Im Normalfall hätten sich beim Hackathon am Auftaktwochenende einige hundert Leute im Kulturzentrum Pavillon getroffen, Teams gebildet und erste Ideen entwickelt. Das lief nun fast alles digital. Rapper Spax moderierte im Pavillon vor der Kamera, Mitarbeiter betreuten die Veranstaltung im Netz. Zu Beginn stellten 46 Einrichtungen in jeweils einer Minute vor, welchen Teil ihrer Sammlung sie digitalisiert für das Projekt in den Ring werfen.

Pavillon organisiert Kultur-Hackathon

Das Historische Museum pries seine Sammelstücke zur Geschichte des Biers in Hannover an, das Landesmuseum Hannover stellte historische Aufnahmen vom Bau des Mittellandkanals vor, auf denen stolze Arbeiter und gewaltige Ausschachtungen zu sehen sind. Was die Teams daraus machen, ist ihrer Kreativität überlassen. „In der Vergangenheit sind dabei tolle Sachen entstanden“, sagt Mitorganisator Marcus Munzlinger vom Pavillon. So gestaltete eine Gruppe mit Aufnahmen von Vogelstimmen eines Naturkundemuseums eine Wecker-App. „Der Wecker geht erst aus, wenn man aus vier Vögeln den richtigen rät.“

Coding da Vinci läuft seit 2014

Die Kulturstiftung des Bundes und die Deutsche Nationalbibliothek haben „Coding da Vinci“ 2014 angeschoben und unterstützen zwei Veranstaltungen pro Jahr. Die Technische Informationsbibliothek (TIB) und der Pavillon haben das Projekt zum ersten Mal nach Niedersachsen geholt. Ende Januar 2021, so lange dauert der Hackathon, kürt eine Jury die fünf besten Ideen. Für diese Teams gibt es dann drei Monate lang 1250 Euro, damit sie ihr Projekt ausfeilen. Am Sonntag, 25. Oktober, hatten sich rund 15 Teams zusammengefunden. Sie wollen virtuelle Rundgänge durch Museen entwickeln, alte Siegel in 3-D ausdrucken oder auch Strichmännchen mit Trachten bekleiden und tanzen lassen.

Von Bärbel Hilbig