Hannover

Droht in Hannover ein Hochwasser? Der Leinepegel in Herrenhausen hat am Montagmoren um 5 Uhr die Meldestufe 2 überschritten. Das bedeutet, dass Auen, Waldgebiete und landwirtschaftliche Flächen überschwemmt werden könnten. Und der Pegel könnte weiter steigen, weil der Deutsche Wetterdienst noch bis Mittwoch Regenfälle vorhersagt.

Die Experten des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) gehen aber derzeit nicht davon aus, dass die höchste Warnstufe erreicht wird. „Dabei gibt es aber eine gewisse Unsicherheit“, sagt NLWKN-Sprecher Carsten Lippe.

Hochwasser in Hannover? Rückhaltebecken hat noch Kapazität

Der Landesbetrieb spricht Warnstufen aus, wenn bestimmte Schwellenwerte des Leinepegels überschritten sind. Bei der höchsten Warnstufe (Stufe 3) besteht die Gefahr, dass Keller volllaufen und Straßen unter Wasser stehen. Am Montagmittag stand der Pegel in Herrenhausen bei 48,23 Meter über Normalnull, die Warnstufe 3 wird ab 48,61 Meter ausgerufen. Viel fehlte also nicht mehr. Dass das Wasser weiter steigen könnte, zeigt der Pegel der Leine bei Koldingen südlich von Hannover. Dort liegt der Wasserstand ebenfalls knapp unterhalb der Meldestufe 3 – mit steigender Tendenz.

Dennoch bleiben die Experten optimistisch. Sie gehen für Hannover davon aus, dass die höchste Warnstufe in den nächsten Tagen knapp unterschritten wird. „Zudem hat das Hochwasserrückhaltebecken bei Einbeck noch Kapazität“, sagt NLWKN-Sprecher Lippe. Das Becken sei nur zu 12 Prozent gefüllt.

Waldgebiete und landwirtschaftliche Flächen können überschwemmt werden: Die Leine bei Bordenau war am Montag bereits gut gefüllt. Quelle: Rainer Droese

Angespannte Lage im Harz

Auch im Harz kämpfen die Harzwasserwerke, zuständig für die Talsperren, mit den Regenmengen. Das enge Aufeinanderfolgen von Stürmen, Schneeschmelze und hohen Niederschlägen habe zusammen zu einer angespannten Lage geführt, teilen die Harzwasserwerke am Montag mit. Seit der vergangenen Woche seien rund 10 Millionen Kubikmeter Wasser in den Talsperren aufgefangen worden. Insgesamt seien die Talsperren im Westharz zu 81 Prozent gut gefüllt.

Die Leinemasch bei Herrenhausen ist bereits überschwemmt. Quelle: Rainer Droese

Regen mit Sturm ist problematisch

Die Wasserwerke verzeichneten hohe Zuflüsse in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Oder-, Oker- und Eckertalsperre. So meldeten die Regenmesser in Altenau 62 Liter pro Quadratmeter, in Torfhaus 68,8 Liter pro Quadratmeter und an der Station Oderbrück rund 73 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden.

„Besonders ist die Situation allerdings nicht durch die hohen Niederschlagszahlen, sondern durch die Kombination mit dem Sturm gewesen“, sagt die Sprecherin der Harzwasserwerke Marie Kleine.

Das Wasser in der Innerste-Talsperre wird jetzt kontrolliert abgelassen. Das bedeute aber nicht, sagt Kleine, dass die Innerste dadurch anschwelle. „Die hohen Pegelstände im Raum Hannover sind allein auf Niederschläge zurückzuführen“, sagt sie.

Zuletzt war das Wasser eher knapp

In den vergangenen Jahren war die Situation zu dieser Zeit ebenfalls angespannt, aber anders. Statt um Hochwasser sorgten sich die Harzwasserwerke um die Trinkwasserversorgung, denn die Talsperren waren nur unzureichend gefüllt.

Von Andreas Schinkel