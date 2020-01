Hannover

Normalerweise werden hier Musikstücke produziert, Welthits aufgenommen und Veranstaltungen organisiert: Am 21. März allerdings dreht sich im Peppermint Pavillon am Boulevard der EU 8 alles um Yoga. Dann laden vier hannoversche Yogalehrerinnen – Anja Wullschläger, Katja Behm, Niki Lachmann und Ayse Gündogdu-Aiser, Schwester von Musikproduzent Mousse T. – zu einem besonderen Yoga-Event ein. Der Kula-Yoga-Tag möchte das vielfältige Angebot vorstellen, das es Hannover zu dem Thema gibt.

Überblick über verschiedene Yoga-Stile

Der Sanskrit-Begriff Kula hat in Indien die Bedeutung von Herde, Familie, Gemeinschaft. Sie spielt in der Yoga-Geschichte eine wichtige Rolle – denn in der yogischen Praxis geht es immer um die Entwicklung des Individuums in Verbindung mit dem Ganzen. Eine Gemeinschaftsaktion soll auch der Yoga-Tag werden, die Initiatorinnen wollen möglichst viele zusammenführen, die sich für verschiedene Yoga-Arten interessieren.

Karten für den Yoga-Tag kosten 85 Euro

Das Programm bietet eine Vielfalt an Yogaklassen und Workshops, Teilnehmer können sich ausprobieren und verschiedene Stile kennen lernen. Giuseppe Dall’Astaetwa, Sohn von Eis-Experte Massimo, stellt Ashtanga Yoga vor – körperbezogene Praktiken, die dynamisch und kraftvoll ausgeführt werden. Workshops beschäftigen sich mit Ayurveda, Massagen und Klangbädern. Außerdem öffnet die Funky Kitchen nach Bedarf für ein Mittagessen aus regionalen Zutaten. Die Organisatorinnen haben die Vision, mit Kula Yoga einen Raum für individuellen Austausch, Nähe und Inhalte rund um die Themen Yoga, Gesundheit und Selbstfürsorge zu schaffen.

Der Yoga-Tag am 21. März dauert von 10 bis 18.45 Uhr, Karten kosten 85 Euro. Weitere Informationen sowie einen Ablaufplan gibt es unter www.kulayoga.de.

Von Susanna Bauch