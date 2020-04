Linden

Wer etwas über Lindens Geschichte wissen wollte, der fragte Horst Deuker. Der gelernte Florist widmete sich mit großem Engagement der Historie des Stadtteils, in dem er am 24. Februar 1931 auf die Welt kam und aufwuchs. Zwar lebte Deuker seit den Siebzigerjahren in der List, doch er wurde nicht müde, sich seiner Wurzeln als Lindener Butjer zu besinnen und die Geschichte und Geschichten Lindens zu dokumentieren. Er veröffentlichte zahlreiche Aufsätze und Vorträge, schrieb Bücher und setzte sich auch für die Wissensvermittlung in den digitalen Medien ein: Deuker gehörte zu den Gründern des Anfang dieses Jahres gestarteten Digitalen Stadteilarchivs Linden-Limmer, in dem Teile seiner Sammlung aufbereitet sind. Jetzt ist er nach längerer Krankheit im Alter von 89 Jahren verstorben.

„Eine besondere Persönlichkeit“

„Er war eine ganz besondere Persönlichkeit und ein ungeheuer bereichernder Mensch, wenngleich mit Ecken und Kanten“, sagt sein Freund Walther Engel, der ebenfalls zu den Initiatoren des Digitalen Stadtteilarchiv gehört. „Es war ihm trotz seines hohen Alters sehr wichtig, die historischen Dokumente und Informationen einer breiten Öffentlichkeit im Internet zugänglich zu machen“, berichtet Engel. So hat Deuker, der 2011 auch Mitbegründer des Netzwerks Archive Linden-Limmer war, zum Beispiel umfangreiche Dokumente zur Geschichte des Lindener Sportvereins Alexandria von 1903 zusammengetragen.

Raritäten aus dem Thalia-Theater im Hanomag-Saal

Eine Rarität ist seine Sammlung von Dokumenten zur Theatergeschichte der Nachkriegsjahre rund um das Lindener Thalia-Theater, das sich in einem Saal auf dem Hanomag-Gelände befand. „ Horst Deuker wäre gerne auch Schauspieler geworden oder zumindest Conférencier“, sagt Engel. „Er konnte aus dem Stegreif lange Gedichte rezitieren, am liebsten Schiller oder Kästner.“ Doch schließlich habe er sich gegen die „brotlose Kunst“ entschieden und als Florist einen „ordentlichen Beruf“ ergriffen.

In der Göttinger Straße, unweit des Hanomag-Werktores, wurde Deuker geboren. Seine Eltern hatten dort einen Blumenladen, den der Sohn 1955 übernahm. Bereits 1968 zog das Geschäft in die List, auch seinen Wohnsitz verlagerte Deuker dorthin. In den Achtziger- und Neunzigerjahren war er zudem 15 Jahre lang als Geschäftsführer des Floristenverbandes Niedersachsen tätig.

Freundschaft seit Kindertagen

Im Ruhestand begann Deuker dann damit, die Historie Lindens intensiv zu erforschen – mit seinem engen, ein Jahr älteren Freund Horst Bohne, den er seit Kindheitstagen kannte. Da sie beide den gleichen Vornamen hatten, sprachen sie sich mit „ Horst d. Ae.“ (der Ältere, damit war Bohne gemeint) und „ Horst d. J.“ (der Jüngere, das galt für Deuker) an. Neben zahlreichen Gastbeiträgen, die vor allem im Internetportal Lebensraum Linden veröffentlicht wurden, schrieb Deuker die beiden Bücher „Zwischen Deisterplatz und Fischerhof – Die Göttingerstraße“ (2013) und „ Fritz Ahrberg: Fabrikant–Mäzen–Förderer“ (2016), die der Verein Quartier herausgab. Bei seinem dritten Buch über die Deisterstraße seien Deuker nach und nach die Kräfte ausgegangen, sagt sein Freund Engel. „Er ahnte, dass es unvollendet bleiben würde.“

Aber die sehr kenntnisreichen und stets locker-leicht geschriebenen Texte des historischen Autodidakten Deuker bleiben sein ganz besonderes Vermächtnis.

Von Juliane Kaune