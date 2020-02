Die Luftverschmutzung in deutschen Städten geht deutlich zurück. Lediglich in 19 Städten wird der Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid noch überschritten. Das hat eine Auswertung des Umweltbundesamts ergeben. In Hannover ist nur noch auf der Friedrich-Ebert-Straße die Schadstoffbelastung zu hoch.