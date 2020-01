Hannover

Wenn der Personalmangel auf den Klinikstationen sich verschärft, werde es für die Patienten gefährlich, hat eine Krankenschwester der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) jüngst in einem HAZ-Artikel gewarnt. Etliche Fachkräfte und Kollegen haben mittlerweile bestätigt, was die Pflegekraft anonym berichtet hatte. Das Thema ist nicht auf die MHH beschränkt – viele Kliniken leiden unter massivem Personalmangel. Ein Überblick.

Wie viele Kräfte fehlen?

Allein in Hannover fehlen mehrere Dutzend Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger in den Kliniken. Nicht aus allen Kliniken sind aktuelle Zahlen verfügbar, aber in den Häusern der Diakovere-Krankenhäuser (Anna-, Friederiken- und Henriettenstift) sind derzeit 40 Vollzeitstellen unbesetzt, im Klinikum der Region(KRH) gibt es 63 offene ausgeschriebene Stellen im Bereich der Pflege.

Um dem Mangel etwas entgegenzusetzen, greift das KRH nicht auf Zeitarbeitskräfte zurück, sondern hat mit dem sogenannten Mobilteam eine hausinterne Agentur aufgebaut, für die bis zu 80 weitere Pflegekräfte gewonnen werden sollen. Im ärztlichen Bereich gibt es zudem derzeit 32 ausgeschriebene offene Stellen.

Auch die Medizinische Hochschule hat sich von Leiharbeitern verabschiedet. „Die MHH hat die Leiharbeit in der Pflege heruntergefahren, denn leider hat sich gezeigt, dass Leiharbeitskräfte sich meist die ,Rosinen’ aus den Arbeitsschichten herausgepickt hatten und unsere langjährig angestellten Mitarbeiter die unbeliebteren Arbeitszeiten übernehmen mussten“, erläutert MHH-Sprecher Stefan Zorn.

Die Hochschule setze auf einigen Stationen pharmazeutisch-technischen Assistenten und Personen anderer Fachberufe zur Entlastung der Pflege ein. „Zudem setzen wir Hilfspersonal auf den Stationen für pflegefremde und patientenferne Tätigkeiten ein, außerdem haben wir die Zahl der Ausbildungsplätze in unserer Pflegeschule von 200 auf 220 erhöht und bieten auch eine Ausbildung in Teilzeit an.“ Zorn betont, dass trotz der Situation mit dem Mangel an Pflegekräften, Patienten zu keiner Zeit gefährdet seien.

Ist die Berliner Gesundheitspolitik schuld?

Die Kliniken sehen bundespolitische Rahmenbedingungen und zunehmenden Kostendruck als Ursache. „Als letztes Mittel kommen auch wir nicht darum herum, vorübergehend unsere Versorgungsangebote einzuschränken und zeitweise Betten oder auch Stationen zu schließen“, betont KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff. „Noch können wir die Notfallversorgung trotz eingeschränkter Kapazitäten sicherstellen. Nach unserer Einschätzung wird es durch die sich stetig verschärfenden bundespolitischen Rahmenbedingungen aber zu einer weiteren Verknappung der Versorgungsangebote kommen.“

Auf Intensivstationen ist tagsüber eine Pflegekraft für maximal 2,5 Patienten zuständig – nachts sind es maximal 3,5 Patienten. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Wie äußert sich der Pflegenotstand in den Kliniken ?

Anfang Dezember standen in den hannoverschen Krankenhäusern knapp 40 Betten auf Intensivstationen nicht zur Verfügung, in der MHH allein waren es 20. Hintergrund dafür ist eine seit Jahresbeginn geltende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, sie sieht eine Mindestbetreuung für bestimmte Stationen vor: Auf Intensivstationen darf tagsüber eine Pflegekraft für maximal 2,5 Patienten, in der Nacht für maximal 3,5 Patienten zur Verfügung stehen.

Aber es gibt gar nicht so viel Personal, sagte die Finanzchefin des Regionsklinikums, Barbara Schulte, Anfang Dezember. Kliniken schaffen es daher gar nicht, in jedem Bereich diese Forderungen zu bedienen. Dass die Rahmenbedingungen härter werden, bestätigt auch der KRH-Sprecher. Genaue Zahlen gebe es nicht, derzeit seien aber auch wegen des Jahreswechsels nicht alle Betten belegt.

Ist die Versorgung tatsächlich in Gefahr?

Vor allem unangemeldete Patienten können nicht mehr dazwischen geschoben und versorgt werden. Da die Zahl der sogenannten „gesunden Kranken“ – also grundsätzlich fitte Menschen, die etwa mit einer Fraktur eingewiesen werden, die heute aber meist ambulant versorgt wird – in den vergangenen Jahren stark zurück gegangen ist, gibt es mehr ältere Menschen mit multiplen Problemen auf den Stationen, die intensivere Pflege benötigen. Das bedeutet einen Anstieg an Pflegebedarf bei gleichzeitiger starker Verknappung von Pflegekapazitäten – eine Abwärtsspirale. Wer im Krankenhaus liegt, muss keine Angst haben, dass er dort nicht versorgt wird. Aber die Zahl der Betten und die Angebote müssen reduziert werden.

Wie kommt es zu den Engpässen?

Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage sind es mehrere langjährige Entwicklungsstränge, welche die Häuser der Arbeitsgemeinschaft kommunaler Großkrankenhäuser (AKG) treffen, erläutert Ellerhoff. Die 23 Häuser der AKG leisten etwa 10 Prozent der deutschen Krankenhausversorgung. Die Bundesländer kämen seit Jahrzehnten nicht in ausreichendem Maß der Investitionsfinanzierung für Infrastruktur (Gebäude und Technik) nach. Es gebe zudem Versorgungslücken, in die die Krankenhäuser einspringen. Aufgrund verschärfter Überprüfungen der Kassen würden erbrachte Leistungen nicht vergütet.

Zu wenig Spielraum für Investitionen: Krankenhaus-Betreiber gehen mit der Bundespolitik hart ins Gericht. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Wettbewerb um Pflegekräfte

Der finanzielle Druck im Gesundheitssystem hat zudem dazu geführt, dass Pflegepersonal im Krankenhaus in Relation zu den Behandlungsfällen kontinuierlich abgebaut wurde. Hier hat der Gesetzgeber mit Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen eine komplette Kehrtwende vollzogen: Aus dem Druck, Personal abzubauen, wurde ein Druck, mehr Pflegekräfte einzusetzen. Leistungserbringung und -vergütung wird an die Einhaltung von Personaluntergrenzen gebunden.

Allerdings gibt es gar nicht so viele Pflegekräfte, um alle Vorgaben zu erfüllen und gleichzeitig die Versorgung aufrecht zu erhalten. Damit wird der Mangel an Fachkräften zusätzlich verstärkt, was zu einem Wettbewerb um die wenigen vorhanden Pflegekräfte führt. Dieser funktioniert unter anderem über die Bezahlung.

Die MHH sieht sich diesbezüglich im Vorteil. „Mit der sogenannten Universitätsklinikzulage (Pflegezulage) in Höhe von 120 Euro monatlich, die im Tarifvertrag 2019 verhandelt wurde, sind wir nun monetär auch endlich konkurrenzfähig“, betont Sprecher Zorn.

Für Leiharbeiter gibt es keine Vergütung

Andere Ansätze, die Arbeitsbelastung der Pflegenden zu senken, etwa durch Digitalisierung, Automatisierung oder Hilfskräfte, werden nicht gefördert, sondern eher behindert: Die zusätzliche examinierte Pflegekraft bekommt das Krankenhaus gesondert vergütet, die Hilfskraft oder das digitale Dokumentationssystem aber nicht. Das Gleiche gilt für den Einsatz von Leiharbeitskräften. In der Folge können die Krankenhäuser die Einhaltung der Personalvorgaben im Wesentlichen nur durch die Verknappung von medizinischen Versorgungskapazitäten einhalten, so KRH-Sprecher Ellerhoff.

Mehr Zeit für Patienten durch Digitalisierung: Das Henriettenstift an der Marienstraße im Süden der City. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was tun die hannoverschen Kliniken ?

Der Diakovere-Krankenhausverbund begegnet den Herausforderungen unter anderem mit strukturellen Veränderungen wie der Konzentration auf die Krankenhaus-Hauptstandorte. „Außerdem versuchen wir, das Ausfallmanagement zu verbessern und mit einer neu eingeführten elektronischen Patientenakte Pflegekräfte und Ärzte deutlich zu entlasten“, erklärt Diakovere-Sprecherin Dunja Rose. Auch finanzielle Anreize spielen eine Rolle. „Wir bieten einen attraktiven Tarif mit Zulagen insbesondere für die Pflegekräfte am Bett. Eine examinierte Pflegefachkraft verdient jetzt bei uns nach der Ausbildung bereits deutlich über 3000 Euro brutto ohne Berücksichtigung von Zulagen“, betont Rose. An der MHH wurde ein sogenanntes Pflegestärkungsteam gegründet, eine Gruppe, mit der auch die ungewöhnlichsten Arbeitszeiten realisiert werden können.

Digitalisierung soll mehr Zeit für Patienten schaffen

Das Regionsklinikum reagiert mit einem ganzen Maßnahmenbündel auf den zunehmenden Fachkräftemangel. „Zum einen setzen wir darauf, die Arbeitsplätze so attraktiv wie möglich zu gestalten. Wir entlasten unsere Beschäftigten durch eine breit angelegte Digitalisierungsstrategie von unnötigen ungeliebten Dokumentationsaufgaben“, so Sprecher Ellerhoff.

Das sogenannte Mobilteam – gewissermaßen eine interne Zeitarbeitsfirma – erlaubt es zudem, besser auf kurzfristig auftretende Personalengpässe wie beispielsweise durch Krankheit zu reagieren. „So müssen wir weniger auf Leiharbeitnehmer zurückgreifen, sondern es stehen Beschäftigte zur Verfügung, die mit den Abläufen und Versorgungsstandards vertraut sind.“ Noch könne die Notfallversorgung sichergestellt werden. Die Betonung liegt auf „noch“.

Noch kann die Notfallversorgung sichergestellt werden – aber die Sorgen wachsen: Notaufnahme im Regionsklinikum Siloah. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was passiert, wenn sich Kliniken nicht an Berliner Vorgaben halten?

Das ist keine Alternative, seit dem 1. Januar 2020 gibt es empfindliche Strafen, wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden. Aber auch ohne die Verordnung haben die Krankenhäuser große Probleme, freie Stellen zu besetzen. Also müssen Betten gesperrt oder empfindliche Strafen gezahlt werden.

Und noch weitere Vorgaben aus Berlin verschärfen die Lage: Pflegepersonaluntergrenzen, Pflegeberufe-Ausbildungsverordnung, Implantatregister-Einrichtungsgesetz, Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung – ein kleiner Ausschnitt der insgesamt 19 Gesetze und Verordnungen, die vor knapp einem Jahr in Kraft getreten sind.

Lesen Sie auch

Von Susanna Bauch