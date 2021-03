Personalrat und SPD fordern weiteren Haustarifvertrag für Stadt Hannover

Hannover

Seit November müssen Kanalarbeiter und Reinigungskräfte jeden Monat auf Hunderte Euro verzichten – weil die Verhandlungen um einen neuen Haustarifvertrag für die Mitarbeiter der Stadt Hannover stocken. Die sogenannten Erschwerniszuschläge waren jahrelang Teil der Tarifvereinbarung, und jahrelang hatte der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) kein Problem mit den Zuschlägen für untere Lohngruppen. Das hat sich jetzt geändert. „Der KAV stellt sich quer“, sagt Matthias Schrade vom Gesamtpersonalrat der Stadt Hannover. Das sei umso ärgerlicher, als die Stadt Hannover durchaus bereit sei, die Zuschläge zu zahlen.

Zusammen mit Vertretern der SPD hat der städtische Personalrat am Freitag vor dem Rathaus eine Protestaktion organisiert. „Wir müssen uns überlegen, ob der KAV noch der richtige Verband für die Stadt Hannover ist“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Der Verband erkenne nicht die Besonderheiten und Schwierigkeiten in einer Metropole. „Die Stadt Hannover steht in Konkurrenz zu Unternehmen und Landesbehörden und muss als Arbeitgeberin attraktiv bleiben“, sagt er.

Wechsel an der Spitze des KAV

Seit 2005 gilt für die Mitarbeiter der Stadt Hannover ein Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung. Alle fünf Jahre wurde der Vertrag bisher neu ausgehandelt und verlängert. Verhandlungspartner waren Vertreter der Gewerkschaft Verdi sowie Mitglieder der Rathausspitze, vornehmlich der Kämmerer. Da Hannover Mitglied im KAV ist, musste der Verband den Vertrag ebenfalls unterzeichnen.

Der Arbeitgeberverband hatte den Haustarif in den vergangenen 15 Jahren nicht gerügt, das hat sich jetzt geändert. Der Sinneswandel dürfte mit einem Wechsel an der Spitze des Verbands zu tun haben. Vor rund einem Jahr wechselte der ehemalige hannoversche CDU-Ratsherr Michael Bosse-Abogast von der EVI Energieversorgung Hildesheim zum Arbeitgeberverband.

Probleme auch bei der Übernahme von Azubis

Derzeit hakt es nicht nur bei den Erschwerniszuschlägen. Auch bei der Übernahme von Auszubildenden stelle sich der KAV quer, moniert Personalvertreter Schrade. Bisher regelte der Haustarif, dass Azubis nach ihrer Ausbildung zumindest einen Zwei-Jahres-Vertag bekommen. Das soll es nicht mehr geben. Ein weiterer strittiger Punkt bei den Verhandlungen war der Wunsch der Stadtspitze, Teile der Verwaltung ausgliedern und in andere Rechtsformen überführen zu können. „Beim Thema Ausgliederung sind wir auf einem gemeinsamen Weg“, sagt Schrade.

