Hannover

Bei der gescheiterten Stellenbestzung in der Regionsverwaltung sei im Besetzungsverfahren alles korrekt gelaufen. „Es handelt sich um ein sauberes Verfahren, in das der Personalrat umfangreich eingebunden war – bis hin zur Teilnahme an den Bewerbungsgesprächen“ , sagt der Vorsitzende des Personalrats, Carsten Eisold. Das Votum für den Bewerber, den die Verwaltung den politischen Gremien vorgeschlagen habe, sei sehr klar gewesen. „Dieser Bewerber war unter allen, die sich vorgestellt haben, klar der geeignetste.“ Irritiert zeigt sich Eisold auch darüber, dass private Lebensumstände öffentlich gemacht wurden. „Die persönlichen Lebensumstände auszubreiten und zu unterstellen, dass ein Bewerber aufgrund dieser Umstände ausgewählt wurde, ist unangemessen.“

Jagau schickt Mail an Mitglieder der Regionsversammlung

Wie berichtet, war Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) mit seinen Plänen für die Besetzung eines Fachbereichsleiters gescheitert. Nach einer Ausschreibung mit 67 Bewerbungen sollte der Posten an einen Parteigenossen gehen. Aber die Fraktionen von SPD, CDU hatte massive Einwände gegen die Qualifikation des ausgewählten Bewerbers für die Leitung des Schulbereichs. Der Bewerber habe viel zu wenig Verwaltungs- und keinerlei Führungserfahrung. Kritisiert wurde auch: Der Bewerber ist der Lebensgefährte eines engen Mitarbeiters Jagaus. Der Kandidat, der von Jagau zu seiner Bewerbung ermuntert worden war, hat seine Bewerbung zurückgezogen.

Am Freitag reagierte Jagau mit einer Mail an die Mitglieder der Regionsversammlung auf die Berichterstattung. Darin berichtet er detailliert über den Ablauf des Bewerbungsverfahrens.

Von Mathias Klein