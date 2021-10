Linden-Limmer

Die Idee hat Charme: Mithilfe von Bürgerdialogen will die Stadt Entwicklungskonzepte für alle 13 Stadtbezirke aufstellen. „Mein Quartier 2030“ heißt das Programm, das Perspektiven und Handlungsoptionen für die künftige Stadtplanung bieten soll. Frisch an der Reihe ist nun Linden-Limmer. Jüngst startete der Prozess dort mit einer – pandemiebedingt – virtuellen Bürgerkonferenz. Seit 2015 gibt es dieses Beteiligungsformat; sechs Stadtbezirke waren schon dran. Ebenso oft gab es aber auch Kritik am Format, weil Zweifel an der praktischen Umsetzung der Ergebnisse laut wurden. Ähnliche Bedenken gibt es jetzt wieder.

Stärken und Schwächen des Stadtbezirks

Gut 20 Teilnehmer machten bei der Zoom-Konferenz mit, hinzu kamen die Moderatoren des Berliner Beratungsbüros Machleidt sowie Vertreter der Stadtverwaltung. Die Berater lobten die bestehenden sozialen Netzwerke, die vorhandene Einzelhandelsstruktur und Projekte wie die Wasserstadt Limmer oder den Strukturwandel am Lindener Hafen. Zu den Schwächen des Stadtbezirks zählten die Berliner die ungleich verteilte Infrastruktur in den einzelnen Stadtteilen, die trennende Wirkung des Westschnellwegs oder auch die problematische Situation im Ihme-Zentrum. „Es braucht ein Konzept für mehr bezahlbaren Wohnraum, um die soziale Mischung zu erhalten“, sagte Machleidt-Moderator Steffen Wörsdörfer. Auch kleinere Projekte wie etwa die Aufwertung der einstigen Kohlebahn Linden könnten positive Strahlkraft entwickeln. Letzterem widersprach Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube. Seit Jahren gelte der westlich des Küchengartenplatzes gelegene Gleisabschnitt der Kohlebahn als schützenswertes Biotop. „Darüber hinaus sehe ich in diesem Teilabschnitt keine Entwicklungsmöglichkeit.“

Lesen Sie auch Kommentar zum Dialogprojekt „Mein Quartier 2030“: Mitreden erwünscht

Bezirksbürgermeister: „Keine gute Nahversorgung“

Grube haderte auch mit anderen Einschätzungen der externen Berater. „Es gibt im Stadtbezirk keine besonders gute Nahversorgung“, sagte er. Grube begründete das mit einem „Versagen des Ihme-Zentrums“ als Einzelhandelsstandort sowie dem Verschwinden zahlreicher Fachgeschäfte, ausgenommen Gastronomie oder Lebensmittelgeschäfte. „Man muss mehr Möglichkeiten schaffen, ohne Auto einkaufen zu können“, forderte der Bezirksbürgermeister. Und dafür sei der öffentliche Nahverkehr im Stadtbezirk nicht gut aufgestellt.

Mehr Radwege und Angebote für junge Leute gewünscht

Ein sehbehinderter Teilnehmer kritisierte die mangelnde Barrierefreiheit nicht nur im Nahverkehr. „Oft sind die Bürgersteige so weit abgesenkt, dass sie mit einem Blindenstock kaum ertastbar sind“, sagte er. Die Bedürfnisse behinderter Menschen würden nicht konsequent mitbedacht. Uwe Staade von der Bürgerinitiative (BI) Wasserstadt verwies auf den großen Bedarf an Radwegen sowie an Parkmöglichkeiten für Zweiräder hin. Er hatte auch eine Idee für eine unkonventionelle Nahverkehrsvariante: Die Güterumgehungsbahn könnte in Hannover auch Personenverkehr anbieten, meinte Staade. „Toll wäre eine neue S-Bahn-Station Wasserstadt.“ Weitere Vorschläge für eine Verbesserung der Infrastruktur kamen in der Veranstaltung auf. Dazu gehörten ein Ausbau des Treffpunkts Allerweg zum Stadtteilzentrum Linden-Süd, neue Stadtteilzentren auch in Limmer, mehr Aufenthaltsqualität auf den Plätzen, mehr Räume für Jugendliche sowie mehr Nachbarschaftsangebote – unter anderem in den denkmalgeschützten Altbauten der Wasserstadt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Machleidt-Moderatoren machen die Ergebnisse auf der Webseite www.meinquartier2030-ll.de öffentlich. Interessierte können dort Kommentare abgeben. Eine weitere Beteiligungswerkstatt ist noch für dieses Jahr geplant; auch sie soll voraussichtlich rein virtuell laufen. Anfang 2022 übergeben die Berater ihr Handlungskonzept dann an die Stadt und die politischen Gremien.

Kritik am Format von „Mein Quartier 2030“

Vertreter des Stadtteilforums Linden-Süd forderten, die schon zahlreich vorliegenden Ideen und Konzepte für die Stadtteilentwicklung in dem Quartierskonzept mit zu berücksichtigen. Seit Jahrzehnten habe es immer wieder Bürgerbeteiligungen gegeben – sei es zu Freiflächen, zum Treffpunkt Allerweg oder auch zu Eltern-Schule-Dialogen. „Das Problem ist eher die Umsetzung“, kritisierte das Stadtteilforum. BI-Mitglied Staade betonte, dass der Beteiligungsprozess nicht nur die Menschen einbeziehe dürfe, die an den virtuellen Konferenzen teilnähmen. „Da muss man noch viel kleinteiliger rangehen und auch die einzelnen Stadtteile mitnehmen“, sagte er. Und die Stadt müsse besser herausstellen, was tatsächlich mit den erarbeiteten Ergebnissen passieren solle.

Ähnliche Kritik gab es auch bereits bei anderen Stadtbezirkskonferenzen. Im Bezirk Ricklingen etwa hatten mehrfach ähnliche Dialoge stattgefunden, bevor mit „Mein Quartier 2030“ viele Themen erneut auf den Tisch kamen. Wenig davon ist bislang umgesetzt, was oft zu Unzufriedenheit bei Bürgerinnen und Bürgern führte. Voriges Jahr bemängelte der Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken, dass „Mein Quartier 2030“ an den wirklichen Problemen vorbeigehe. Der 2017 in Ahlem-Badenstedt-Davenstedt gestartete Dialogprozess lieferte seine Ergebnisse so spät an den Bezirksrat, dass das Gremium befürchtete, wichtige Planungszeit zu verlieren.

Von Marcel Schwarzenberger