In Hannover formiert sich Protest gegen den Ausbau des Südschnellwegs zu einer autobahnbreiten Strecke. Das Bundesverkehrsministerium will den Abschnitt im Zuge der dringend nötigen Brückenerneuerung von bisher 14,5 auf bis zu 25 Meter Breite erweitern. Jetzt haben 15 Initiativen eine Petition dagegen gestartet.

Petition gegen den neuen Südschnellweg

Dienstagmittag sind bereits mehr als 1300 der zunächst benötigten Stimmen auf der Internetseite der Online-Petition eingegangen. Sie hat allerdings keine rechtsverbindliche Wirkung wie etwa bei einem Volksbegehren, wo die Zustimmungsquote auch deutlich höher wäre. „Die Petition ist Ausdruck der Verzweiflung“, sagt Mitunterzeichner Bernd Alt vom lokalen Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND). Der Planungsstand sei bereits weit fortgeschritten, „es gibt rechtlich wahrscheinlich kaum Möglichkeiten, das noch zu stoppen“, sagt der Arzt im Ruhestand.

Auch Swantje Michaelsen vom Radfahrerclub ADFC weiß: „Die Petition ist eher ein Signal, um deutlich zu machen, dass viele Menschen gegen diesen Ausbau sind.“ Es gebe keinerlei regionalen Handlungsspielraum, „weder der Oberbürgermeister noch der Regionspräsident oder die kommunalen Gremien können das stoppen“.

Planfeststellungsverfahren aufspalten?

Strategisches Ziel der Umweltaktivisten ist, dass das derzeit laufende Planfeststellungsverfahren aufgespalten wird. Die Planung für den Tunnel, mit dem der Südschnellweg die Hildesheimer Straße künftig unterqueren soll, möge weiterlaufen – die Planung für den Ausbau des Südschnellwegs westlich davon aber gestoppt werden. Der Schnellweg müsse auf der bisherigen Breite erneuert werden, fordert der Zusammenschluss.

Dimensionsvergleich: Der Südschnellweg, wie er heute ist (links) und als Simulation des künftigen Ausbaus. Quelle: Google-Earth/Riemenschneider, Felix

Die Planer argumentieren, das gehe nicht. Alle Brücken des Schnellwegs seien schadhaft und müssten abgebrochen werden. Wenn der Südschnellweg dann aber neu gebaut werde, müsse er den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die sehen unter anderem einen breiteren Sicherheitsaufbau in der Mitte, breitere Fahrstreifen und eine Standspur pro Richtung vor. Die Planung sei bereits mehrfach in der Breite reduziert worden, sagt Sebastian Tacke, Dezernatsleiter der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), die den neuen Schnellweg für den Bund plant. Er warnte jüngst gegenüber der HAZ vor einer Neunplanung: „Wir drehen das Rad um zwei Jahre zurück.“

Mehr Autos , höheres Tempo

Der neue Südschnellweg wird ausgelegt für 55.000 statt 45.000 Fahrzeuge und höhere Geschwindigkeiten: Dort wird Tempo 100 statt Tempo 80 erlaubt sein. Das Aktionsbündnis hingegen findet, dass angesichts der Debatte über eine Verkehrswende eher über kleinere als über größere Straßen diskutiert werden müsse. „Wenn das Bundesfernstraßengesetz den Neubau des Schnellwegs nur mit größerer Breite erlaubt, dann ist dieses Gesetz eben Mist und muss geändert werden“, sagt BUND-Vorstand Alt. Er hat an zahlreiche Bundestagsabgeordnete geschrieben.

Blick auf den Südschnellweg im Bereich der künftigen Baustelle. Auf beiden Seiten fällt durch den Ausbau viel Naturraum weg. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wird der Westschnellweg sechsspurig?

Dem Bündnis gehören außer dem ADFC und dem BUND auch die lokalen Initiativen Friday for Future sowie Parents for Future an und die HannovAIR-Connection, Extinction Rebellion, der Verkehrsclub VDD sowie weitere Projekte. Sie wollen im kommenden Jahr eine Fahrraddemo auf dem Schnellweg absolvieren. „Und wir wollen verhindern, dass künftig weitere Schnellwegabschnitte verbreitert werden“, sagt Alt. Der Westschnellweg etwa soll in Stöcken teils sechsspurig werden.

Von Conrad von Meding