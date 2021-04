Hannover

Jobangst im großen Peugeot-Citroën-Autohaus an der Vahrenwalder Straße: Nach Angaben der IG Metall steht die Schließung bevor, für etwa 40 Mitarbeiter drohe der Arbeitsplatzverlust. Gut die Hälfte der Belegschaft hat jetzt vor der Tür protestiert. Vom Betreiber war am Dienstag keine Stellungnahme zu erhalten.

PSA Retail in Hannover vor dem Aus?

Das Autohaus gehört zur Firma PSA Retail aus Köln. Die wiederum ist Teil des Stellantis-Konzerns, unter dessen Dach auch Opel und Fiat-Chrysler vereint sind. Nach Angaben von IG-Metall-Sekretär Thadeus Mainka hat es schon länger Unsicherheit über die Zukunft des Standorts gegeben. Der Versuch, das Autohaus an eine freie Händlerkette aus Hessen zu verkaufen, soll gescheitert sein.

Unsicherheit an der Vahrenwalder Straße

Obwohl Betriebsrat und Gewerkschaft ein aus ihrer Sicht tragfähiges Zukunftskonzept für den Standort erarbeitet hätten, solle das Autohaus aufgegeben werden, sagt Mainka. Die Schließung stehe in den kommenden Monaten an, sei aus Unternehmenskreisen zu erfahren gewesen. In den nächsten Monaten stünden die Verhandlungen zum Interessensausgleich und Sozialplan an. Die Beschäftigten bräuchten finanzielle Perspektiven und Qualifizierungen.

Weder aus dem hannoverschen Autohaus noch aus der Kölner Zentrale war am Dienstag eine Stellungnahme zu erhalten.

Von Conrad von Meding