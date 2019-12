Hannover

Die Vorfreude ist riesig unter den Tausenden Besuchern, die bereits am Sonnabendmorgen vor dem Eingang zur Messe Pferd und Jagd warten. „Ich will mir vor allem die Pferdevorführungen ansehen“, sagt die 15-jährige Saskia aus Minden. Die 23-jährige Katharina aus Verden, begeisterte Reiterin mit einem Pflegepferd, will ein bisschen stöbern und schauen, ob sie Spielzeug für ihren Hund und neue Reitstiefel findet. Dann geht es los. Die Türen öffnen sich und die Menschen strömen auf das Messegelände.

Der Besucherandrang ist bereits weit im Vorfeld der Hallen zu spüren – bei der Anfahrt zum Messegelände. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) hat wegen des zu erwartenden Besucherandrangs zwar ab dem Seelhorster Kreuz auch den Standstreifen freigegeben. Laut VMZ ist derzeit trotzdem bereits ab dem Weidetorkreisel stockender Verkehr auf einer Länge von bis zu vier Kilometern zu beobachten.

Kinder können ihre Geschicklichkeit auf dem Rodeo-Einhorn testen. Quelle: Andreas Schinkel

600 Aussteller zeigen alles rund ums Reiten, Jagen, Fischen

600 Aussteller in den Hallen auf dem hannoverschen Messegelände zeigen alles rund ums Reiten, Jagen und Fischen. Es ist nach Veranstalterangaben die größte Messe ihrer Art in Europa. Zudem werden in den Hallen 16 und 26 auf mehreren Bahnen etliche Pferdeshows geboten. Dressurreiter zeigen ihre Künste, zudem geben Pferdeexperten Tipps für Haltung, Pflege und Fütterung.

Die Pferdevorführungen sind für viele Besucher ein Hingucker. Quelle: Andreas Schinkel

Vegane Sättel: Öko-Bewusstsein in der Reiterszene

Auch unter den Ausstellern ist die Vorfreude auf den besucherstarken Sonnabend groß. „Freitag war es schon recht voll, aber heute erwarten wir noch mehr Besucher“, sagt Maike Scherdin von der Firma Reitzeuch aus Petersberg bei Fulda. Sie würde dann gerne ihre außergewöhnlichen Sättel präsentieren. „Wir haben einen veganen Sattel“, sagt sie. Er sei aus Kunstleder gefertigt. Auch in der Reiterszene herrsche inzwischen ein ökologisches Bewusstsein. Bei den flauschigen Lammfellen, die Sattelgurte abpolstern, werde auf Zertifizierung geachtet. „Damit soll gewährleistet sein, dass die Felle ohne Tierleid produziert worden sind“, sagt Scherdin.

Maike Scherdin und Sylvia Edixhoven von der Firma Reitzeuch präsentieren ihre Sättel, unter anderem vegane Modelle. Quelle: Andreas Schinkel

